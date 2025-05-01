Altınordu\'da Kaan Baysal için tedavi seferberliği

2'nci Lig Beyaz Grup'ta 8 Mayıs'ta deplasmanda Adana 01 FK ile tek maç eleme usulüne göre oynayacağı Play-Off 1'inci Tur müsabakasına odaklanan Altınordu'da sakatlığı bulunan orta saha oyuncusu Kaan Baysal'ın kritik randevuya yetiştirilmesi için sağlık ekibi seferberlik ilan etti. Teknik Direktör Namet Ateş'in önceki hafta göreve başladığı İskenderunspor deplasmanında ısınma esnasında belinde ağrı hissedip son anda ilk 11'den çıkarılan 29 yaşındaki gurbetçi futbolcu geçen hafta Sarıyer deplasmanında riske edilmeyerek kadroya alınmadı.

Kırmızı-lacivertli ekibin hücum hattındaki en önemli isimlerinden biri olan Kaan'a yoğun tedavi uygulandığı ifade edildi. İzmir temsilcisinde bu sezon oynadığı 29 maçın tümünde ilk 11'de yer alıp, 6 kez rakip fileleri sarsan Kaan'ın bir hafta sonraki Adana sınavında takımdaki yerini alması bekleniyor. Afyonspor'un ligden çekilmesi nedeniyle hafta sonunu maç yapmadan 3-0 hükmen galibiyetle geçirecek Altınordu'nun Play-Off'taki rakibi Adana 01 FK ise cumartesi günü evinde prestij değeri taşıyan randevuda İnegölspor'la karşı karşıya gelecek.