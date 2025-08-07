Altınordu\'da Teknik Ekipte Ayrılıklar

2'nci Lig Beyaz Grup temsilcisi Altınordu'da futbolcuların ardından bir ayrılık da teknik ekipte yaşandı. Kırmızı-lacivertlilerde teknik direktör Namet Ateş'in ekibinde yer alan kaleci antrenörü Ercüment Kurt kendisine gelen teklif sonrası 1461 Trabzon'la el sıkıştı. İzmir ekibinin altyapıdan bir antrenörünü A takımda görevlendireceği öğrenildi. Altınordu, genç milli orta saha oyuncusu Sami Satılmış'ı da Karadeniz ekibine bonservis ücreti alarak göndermişti. 1461 Trabzon'un bir süre önce Hüseyin Bulut ve Ege Arslan'la da ilgilendiği ancak transferlerin gerçekleşmediği öğrenildi.