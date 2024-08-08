Altınordu\'da Yusuf Can Esendemir ve Alperen Selvi Iğdır FK\'ya transfer oldu

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TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta mücadele edeceği yeni sezona şampiyonluk parolasıyla hazırlanan Altınordu'da sözleşmesi sona eren sol bek Yusuf Can Esendemir, 1'inci Lig'in yeni takımlarından Iğdır FK'ya transfer oldu. Kırmızı-lacivertli kulübün yeni kontrat teklif etmemesi üzerine yuvadan uçan 22 yaşındaki savunma oyuncusu, Iğdır temsilcisi ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.

Altınordu'dan ayrılan stoper Alperen Selvi de yaklaşık 1 ay önce Iğdır FK ile 3 yıllık mukavele imzalamıştı. Altınordu'da altyapıyla birlikte toplam 10 yıl forma giyen Yusuf Can, kırmızı-lacivertli formayla 1'inci Lig'de 50, geçen sezon 2'nci Lig'de ise 27 maça çıktı. Bir kez dönemin pilot kakımı Niğde Anadolu FK'ya kiralanan defans oyuncusu alt yaş gruplarında 14 defa milli formayı terletti.