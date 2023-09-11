Amerika Açık'ta şampiyon Novak Djokovic! 24. Grand Slam'ini kazandı - Son Dakika

Amerika Açık'ta şampiyon Novak Djokovic! 24. Grand Slam'ini kazandı

Son Güncelleme: 11.09.2023 09:35

Amerika Açık Tek Erkekler Finali'nde Novak Djokovic, Daniil Medvedev'i 3-0 mağlup ederek şampiyonluğa ulaştı. Sırp raket, kariyerindeki 24. Grand Slam'ı kazanma başarısı gösterdi.

Sezonun son grand slam tenis turnuvası ABD Açık, New York'taki Billie Jean King Ulusal Tenis Merkezi'nde tek erkekler finaliyle sona erdi. Sırp tenisçi Novak Djokovic, ABD'li rakibi Daniil Medvedev'i mağlup ederek şampiyon oldu.

DJOVIC SET VERMEDİ

Novak Djokovic, 48 dakika süren ilk seti 6-3 kazanırken büyük heyecana sahne olan ikinci setten de 7-6'lık skorla Sırp raket zaferle ayrıldı. Son sette de rakibine şans tanımayan Djokovic, 6-3'lük sonuçla skoru 3-0'a getirdi ve Amerika Açık'ta şampiyonluğa uzandı.

24. GRAND SLAM ŞAMPİYONLUĞUNU KAZANDI

ABD Açık'ta 2011, 2015 ve 2018'in ardından dördüncü kez şampiyonluğa ulaşan Djokovic, 24. kupaya ulaşarak açık dönemde tüm zamanların en fazla grand-slam kazanan tenisçi rekorunu kırdı. Sırp tenisçi, Avustralyalı Margaret Court'u yakalayarak en çok grand slam kazanan tenisçi rekoruna da ortak oldu.

Amerika Açık'ta şampiyon Novak Djokovic! 24. Grand Slam'ini kazandı
Amerika Açık'ta şampiyon Novak Djokovic! 24. Grand Slam'ini kazandı
Amerika Açık'ta şampiyon Novak Djokovic! 24. Grand Slam'ini kazandı
Amerika Açık'ta şampiyon Novak Djokovic! 24. Grand Slam'ini kazandı
Amerika Açık'ta şampiyon Novak Djokovic! 24. Grand Slam'ini kazandı
Amerika Açık'ta şampiyon Novak Djokovic! 24. Grand Slam'ini kazandı
Amerika Açık'ta şampiyon Novak Djokovic! 24. Grand Slam'ini kazandı
Amerika Açık'ta şampiyon Novak Djokovic! 24. Grand Slam'ini kazandı
Amerika Açık'ta şampiyon Novak Djokovic! 24. Grand Slam'ini kazandı
Amerika Açık'ta şampiyon Novak Djokovic! 24. Grand Slam'ini kazandı
Amerika Açık'ta şampiyon Novak Djokovic! 24. Grand Slam'ini kazandı
Amerika Açık'ta şampiyon Novak Djokovic! 24. Grand Slam'ini kazandı
Amerika Açık'ta şampiyon Novak Djokovic! 24. Grand Slam'ini kazandı

Tenis, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Amerika Açık'ta şampiyon Novak Djokovic! 24. Grand Slam'ini kazandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Amerika Açık'ta şampiyon Novak Djokovic! 24. Grand Slam'ini kazandı - Son Dakika
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