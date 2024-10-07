Ampute Futbol Milli Takımı Kırşehir'de Kamp Yapıyor - Son Dakika
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Ampute Futbol Milli Takımı Kırşehir'de Kamp Yapıyor

Ampute Futbol Milli Takımı Kırşehir\'de Kamp Yapıyor

Üçüncü kez şampiyon olan Ampute Futbol Milli Takımı, Balkan Şampiyonası için Kırşehir'de kamp kurdu.

07.10.2024 17:24
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FRANSA'da düzenlenen Avrupa Ampute Futbol Şampiyonası'nda üst üste üçüncü kez şampiyon olan Ampute Futbol Milli Takımı, Balkan Şampiyonası'nın hazırlıklarına Kırşehir'de başladı.

Ampute Futbol Milli takımı, 2 gün önce Kırşehir'e gelerek kamp yapmaya başladı. Balkan Şampiyonası öncesi 15 Ekim'e kadar Kırşehir'de kamp yapacak olan Ampute Futbol Milli takımı, 'Amatör Spor Haftası' etkinlikleri kapsamında Ahi Evran Üniversitesi Stadı'nda gösteri maçı düzenledi. Ampute Futbol Milli Takımı'nı izleyen öğrenci ve vatandaşlar, ay-yıldızlı oyunculara sevgi gösterisinde bulundu. Takım kaptanı Halil İbrahim Esen, "15-18 Ekim tarihleri arasında düzenlenecek Balkan Şampiyonası'na burada hazırlanıyoruz. Avrupa şampiyonluğu ve dünya kupamız var. Müzemizde eksik olan balkan kupasını da alıp müzemize yerleştirmek istiyoruz. Onun için hocalarımız eşliğinde çok sıkı çalışıyoruz. Umarım kupayı alıp tekrardan Türkiye'ye getirmek istiyoruz. Konuşulması gereken daha önemli konular var aslında. Ülkemizde kadın cinayetleri toplumsal bir yara. Umarım tekrar ülkemize döndüğümüzde kadın cinayetlerinin olmadığı, kız çocuklarının öldürülmediği, taciz ve tecavüzlerin olmadığı bir Türkiye ile karşılaşırız. İnşallah kupayı tekrardan ülkemize getirip coşkulu bir şekilde kutlarız" dedi.

İSMAİL TEMİZ: ŞAMPİYON GİDİP ŞAMPİYON GELMEK İSTİYORUZ

Ampute Futbol Milli Takımı Teknik Direktörü İsmail Temiz ise, "İnşallah ilk Balkan Şampiyonası'nda şampiyon olacağız. Çok güzel çalışıyoruz. Çocuklarımıza çok yükleniyoruz ama yılmadan onlar bizden daha fazla istekli. Bütün bu isteklerin sonucu şampiyonluk olacak. Biz dünya ve Avrupa şampiyonuyuz. Biz kulüpler düzeyinde şampiyonlar ligi şampiyonuyuz. Türkiye bu alanda çok büyük mesafeler katetti son 20 yılda. Dolayısıyla biz bu ivmeyi devam ettirmek istiyoruz. Şampiyon gidip şampiyon gelmek istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Spor Ampute Futbol Milli Takımı Kırşehir'de Kamp Yapıyor - Son Dakika

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