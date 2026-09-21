Ampute Milli Futbol Takımı kaptanı Taştan, Erciyes\'te şampiyonluk hedefini anlattı

TÜRKİYE Ampute Milli Futbol Takım kaptanı Fuat Taştan, "Biz son dünya şampiyonasından ziyade gittiğimiz her turnuvada 1'incilik için mücadele eden bir ekibiz. Tabi yukarıda kalmak, 1'inci apoleti korumak hedefimiz ama onun dışında biz gittiğimiz bütün organizasyonlarda şampiyon olmak için gidiyoruz. Çünkü çalışmalarımızda o yönde" dedi.

Meksika'nın San Juan de los Lagos 13-22 Kasım tarihleri arasında düzenlenecek Dünya Kupası öncesinde Türkiye Ampute Milli Takımı hazırlıklarını, teknik direktör İsmail Temiz yönetiminde, Kayseri Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki bin 850 metre rakımlı Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde sürdürdü. A Milli takımın defans oyuncusu ve takım kaptanı Fuat Taştan, 2026 Dünya Kupası öncesi kamp çalışmaları hakkında Demirören Haber Ajansı'na açıklamalarda bulundu.

'UZUN BİR SÜREÇTEN GELDİK'

Meksika'da oynanacak Dünya Kupası'ndaki ortamın Erciyes Yüksek İrtifa Merkeziyle benzerliğine dikkat çeken Fuat Taştan, "2026 Dünya Kupası Meksika'da yapılacak. O ortamdaki rakım ve buna benzer birçok özellik incelendiğinde en uygun ortamlardan bir tanesi Erciyes Yüksek İrtifa Merkezi. Ondan dolayı da buraya gelmeden önce 2 kamp yaptık. Riva'da 10'ar günden 20 gün kamp yaptık. Uzun bir süreçten geldik. Aynı şekilde 2 kampımız burada olacak. Bu kapmaları tamamladıktan sonra yine akabinde 2 tane Erzurum'da, yüksek irtifa merkezinde kamp yapacağız. Ondan sonraki süreçte son kampımızı yapıp kasımda Allah nasip ederse Dünya Kupası için Meksika'ya hareket edeceğiz" diye konuştu.

'GÖZÜMÜZ ARKADA KALMIYOR'

Milli takım oyunculuğunun sonuna yaklaştığını söyleyen Fuat Taştan şunları kaydetti: "Bayrak yarışı var. Artık yaş itibariyle bizim bırakma dönemimiz yakın. Belki de son turnuvamız olacak. Yeni gelecek arkadaşlarda da bu noktada gözümüz arkada kalmıyor. Çünkü çok yetenekli ve çok iyi sporcular var. Biz bunlara bir nebze olsun hem saha içerisindeki özelliklerimizi aktarabiliyorsak ne mutlu bize. 2017'de başladı. Aslında daha eskiye gitmesi lazım. 2001 yılında kuruldu. 2007 yılında ise Dünya 3'üncüsü olarak başladık. Uzun bir serüven."

'BU YOLDA ÜLKEMİZİ EN İYİ ŞEKİLDE TEMSİL ETMEK İÇİN MÜCADELE EDİYORUZ'

20 yıldır ampute futbol camiasının içerisinde olduklarına değinen kaptan Taştan, "Aslında burada çok büyük bir emek var. 2017'ye kadar Dünya 2'nciliği, Avrupa 2'nciliği hep o tarz 2'ncilik ve 3'üncülük bazında geliyordu. 2017'de Avrupa şampiyonluğu 2019,2021,2024 o şekilde devam ettirdik. 2022'de de akabinde dünya şampiyonluğu oldu. Bu şekilde başarılı bir süreç geçirdik. Yaklaşık 15-20 yıldır bu camianın içerisindeyiz ve bu yolda ülkemizi en iyi şekilde temsil etmek için mücadele ediyoruz" ifadelerini kullandı.

'1'İNCİ APOLETİ KORUMAK HEDEFİMİZ'

Erciyes İrtifa Merkezi'ndeki kamp sürecinin yaklaşık 3 ay süreceğini belirten Taştan, "Biz son dünya şampiyonasından ziyade gittiğimiz her turnuvada 1'incilik için mücadele eden bir ekibiz. Tabi yukarıda kalmak, 1'inci apoleti korumak hedefimiz. Ama onun dışında biz gittiğimiz bütün organizasyonlarda şampiyon olmak için gidiyoruz. Çünkü çalışmalarımızda o yönde. Dünya şampiyonası olduğu dönemde bile yaklaşık olarak 14 tane kamp yapmıştık. Burada da yine uzun bir süreç var. Yaklaşık olarak burada da 3 ay kamp sürecimiz sürecek. Biz en iyi şekilde ülkemizi temsil edip, Allah'ın izniyle İnşallah yine dünya Şampiyonu olarak döneceğiz. İnşallah artık işin idari kısmında yer almayı düşünüyorum. İşin eksiklik kısmı orada var. İdari kısımda yer alıp o şekilde ampute futbola hizmet etmek noktasında hareket edeceğim" şeklinde konuştu.