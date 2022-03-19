"Anadolu Yıldızlar Ligi Voleybol Grup Müsabakaları" Silifke'de başladı - Son Dakika
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"Anadolu Yıldızlar Ligi Voleybol Grup Müsabakaları" Silifke'de başladı

19.03.2022 10:50
"Anadolu Yıldızlar Ligi Voleybol Grup Müsabakaları" Silifke'de başladı

Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nün 2021-2022 yılı faaliyet programında yer alan "Anadolu Yıldızlar Ligi Voleybol Grup Müsabakaları" Mersin'in Silifke İlçesinde başladı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nün 2021-2022 yılı faaliyet programında yer alan "Anadolu Yıldızlar Ligi Voleybol Grup Müsabakaları" Mersin'in Silifke İlçesinde başladı.

2021-2022 Anadolu Yıldızlar Ligi Voleybol Grup Müsabakasına 9 ilden 300 sporcu, antrenör ve idarecinin katılımı ile Silifke'de başladı. Isparta, Burdur, Hatay, Adana, Osmaniye, Kahramanmaraş, Karaman Mersin ve Antalya'dan gelen sporcular 3 gün sürecek "Anadolu Yıldızlar Ligi Voleybol Grup Müsabakaları"nda karşılaşmalara çıkacak.

Gençlik ve Spor Bakanlığı Analig Şube Müdürü Veli Serkan Kömür yaptığı konuşmada, "Çok heyecanlıyız. Heyecanımızın sebebi burada bulunan pırıl pırıl yüzleri gülen gençlerimiz. Sizleri gördüğümüzde heyecanınıza ortak olduğumuzda en büyük kazanımımız ve mutluluk sebebimiz sizlersiniz. Bu salonun varlığı sizler için tüm yapılan çalışmalardır. Emekler sizlerindir. Hem iyi bir insan olmanız, hem de ileride birer sporcu olmanız için yapılan emek ve çalışmalardır. Burada, biz bu yıl yurtlarımızı ücretsiz hale getirdik. Bunun dışında yerel yönetimlerimizle, mülki amirlerimizin desteği ile konaklama noktasında, barınma ve yemek konusunda sizlerin hiçbir sorun yaşamadan faaliyetlerinizi gerçekleştirmeniz için elimizden geleni yapmaya çalıştık. Bunun altında çok büyük emekler var. Bunun için Mersin Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nün tüm personellerine, Silifke Kaymakamımıza, Belediye Başkanımıza, Milli Eğitim Müdürlüğümüze, Öğretmenevi müdürlüğümüze huzurlarınızda teşekkür ediyorum" dedi.

"Burada bir maç oynanıyor ama arkasında aylarca süren bir emek var" diyen Kömür, "Bakanlık tarafından büyük emek var. Bunların görülmesini ve bilinmesini istiyoruz. Biz Anadolu Liginde bu yıl Kültür Günü etkinliği yaptık. Dün gençlerimizle beraber birçok tarihi kültürel yerleri gezme fırsatı bulduk. İlerde bir ebeveyn olduğunuz zaman belki çocuklarınıza buraları anlatacaksınız. Belki şu anki anı çocuklarınıza aktaracaksınız. Biz şu yılda şöyle bir faaliyet yapmıştık diyeceksiniz. Bütün faaliyetler bunun için yapılıyor. Konaklamalarımızı, yurtlarımızı açtık. Sizlerin hiçbir şekilde zorlanmaması için. Bunun yanında bu süreç içerisinde elimizden ne geliyorsa yapmaya devam edeceğiz. Katılımlarınız için hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Burada hiçbir sakatlık olmadan evlerinize varıncaya kadar, müsabaka sonunda da kazasız belasız evlerinize gitmenizi temenni ediyorum" diye konuştu.

Müsabakaların açılış törenine Gençlik ve Spor Bakanlığı Analig Şube Müdürü Veli Serkan Kömür, Silifke Kaymakamı Abdullah Aslaner, Silifke Belediye Başkanı Sadık Altunok, Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Mustafa Türe, AK Parti Silifke İlçe Başkanı Mehmet Emin Kurt ve MHP Silifke İlçe Başkanı Levent Nogay katıldı. - MERSİN

Anadolu Yıldızlar Ligi Voleybol Grup Müsabakaları Silifke'de başladı
Anadolu Yıldızlar Ligi Voleybol Grup Müsabakaları Silifke'de başladı
Anadolu Yıldızlar Ligi Voleybol Grup Müsabakaları Silifke'de başladı
Anadolu Yıldızlar Ligi Voleybol Grup Müsabakaları Silifke'de başladı

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Kaynak: İHA

Son Dakika Spor 'Anadolu Yıldızlar Ligi Voleybol Grup Müsabakaları' Silifke'de başladı - Son Dakika


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SON DAKİKA: "Anadolu Yıldızlar Ligi Voleybol Grup Müsabakaları" Silifke'de başladı - Son Dakika
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