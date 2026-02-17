Anderson Talisca: Hedefimiz bu, gizlemiyoruz - Son Dakika
Anderson Talisca: Hedefimiz bu, gizlemiyoruz

Anderson Talisca: Hedefimiz bu, gizlemiyoruz
17.02.2026 19:31
Fenerbahçeli futbolcu Anderson Talisca, ülkesi basınına açıklamalarda bulundu. Takım olarak hedeflerini açıklayan yıldız isim, ''Bu sezon ana hedefimizin lig şampiyonluğu. Hedefimiz kesinlikle bu, gizlemiyoruz. Tüm takımın bu kupayı kazanmaya kararlı olduğunu söyleyebilirim.'' dedi.

Süper Lig'de zirve yarışını sürdüren Fenerbahçe'de forma giyen Brezilyalı futbolcu Anderson Talisca, ülkesinden Globo'ya açıklamalarda bulundu.

"ODAK NOKTAMIZ SÜPER LİG"

Odak noktalarının Süper Lig olduğunu belirten Talisca, "Burada yaşadığım dönemden çok memnunum. Türk futbolu çok rekabetçi ve her maçta sahada her şeyinizi vermeniz gerekiyor. Bu lig, giderek daha fazla sayıda büyük oyuncuyu kadrosuna katıyor ve bu da performans göstermenin ve kazanmanın ne kadar zor olduğunu gösteriyor. Son derece kaliteli bir kadromuz var ve odak noktamız Süper Lig'i kazanmak." dedi.

Anderson Talisca: Hedefimiz bu, gizlemiyoruz

"GÜCÜMÜZÜ GÖSTERİYOR"

Sözlerine devam eden Anderson Talisca,"Trabzonspor'a karşı aldığımız galibiyet gücümüzü gösteriyor ve şampiyonluk mücadelesinde bizi hayatta tutuyor. Son maça kadar her maç bir final olacak. Fiziksel, taktiksel, teknik ve psikolojik olarak hazır olmalıyız." ifadelerini kullandı.

'SEZONUN EN ÖNEMLİ GALİBİYETLERİNDEN'

Trabzonspor karşısında alınan galibiyetin önemine dikkat çeken 32 yaşındaki yıldız, "Şüphesiz, bu sezonun en önemli galibiyetlerinden biriydi. Bu maçın önemini biliyorduk çünkü Türkiye'de büyük önem taşıyan bir maç. Gol için mutluyum ama üç puan için daha da mutluyum." sözlerini sarf etti.

Anderson Talisca: Hedefimiz bu, gizlemiyoruz

"HEDEFİMİZ BU, GİZLEMİYORUZ'

Talisca, son olarak "Bu sezon ana hedefimizin lig şampiyonluğu. Hedefimiz kesinlikle bu, gizlemiyoruz. Tüm takımın bu kupayı kazanmaya kararlı olduğunu söyleyebilirim. Trabzonspor, son derece zor bir maçtı ve takım olarak gücümüzü gösterme fırsatı oldu." yorumunda bulundu.

SEZON PERFORMANSI

Fenerbahçe formasıyla bu sezon 35 maçta sahaya çıkan Anderson Talisca, 21 gol ve 4 asistlik performans sergiledi.

Son Dakika Spor Anderson Talisca: Hedefimiz bu, gizlemiyoruz - Son Dakika

