Ankara Büyükşehir Belediyesi Kadın Futbol Takımı İkinci Şampiyonluk İçin İddialı - Son Dakika
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Ankara Büyükşehir Belediyesi Kadın Futbol Takımı İkinci Şampiyonluk İçin İddialı

Ankara Büyükşehir Belediyesi Kadın Futbol Takımı İkinci Şampiyonluk İçin İddialı

Ankara Büyükşehir Belediyesi FOMGET Kulübü Başkanı Yalçın Demirkol, yeni sezon için iddialı bir takım kurduklarını ve ikinci şampiyonluk kupasını Ankara'ya getirmek istediklerini söyledi.

27.08.2024 11:50
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Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) FOMGET Kulübü Başkanı Yalçın Demirkol, Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nde bu sezon ikinci kez şampiyonluk kupasını Ankara'ya kazandırmak için iddialı bir takım kurduklarını söyledi.

Yeni sezon hazırlıklarını AA muhabirine değerlendiren Demirkol, "Ankara Büyükşehir Belediyesi FOMGET Spor Kulübü olarak geçen sezon bir önceki sezonun şampiyonu olarak lige iddialı girmiştik. Son haftaya kadar da mücadeleye devam ettik son maça kadar kovaladık ama Galatasaray 2 puan önümüzde ligi şampiyon tamamladı." dedi.

Şampiyonluğunun son hafta kaybedilmesinden dolayı dersler çıkardıklarını anlatan Demirkol, şöyle devam etti:

"Transferde biraz daha ince eleyip sık dokuduk, kadro derinliği de oluşturduk. Kaliteli oyuncular aldık, bizden 8 arkadaşımız ayrıldı, onların yerine 10 transfer yaptık, her mevkide yedeğimiz var, hepsi de kaliteli oyuncular. Sezonu 15 Temmuz'da açtık, sonra Sırbistan'da 13 günlük kamp dönemi geçirdik. Şu anda tam kadro lige hazırız. Federasyonumuz ligin 25 Ağustos'ta başlayacağını beyan etmişti, fakat bazı takımların hukuki durumlarından dolayı 8 Eylül'e ertelendi ama biz lige hazırız."

Kadın futbolunun son yıllarda daha da fazla geliştiğini dile getiren Demirkol, "Dört büyük kulüplerin hepsinin kadın takımları Süper Lig'de mücadele ediyor, biz de Ankara'nın kadın futbolundaki tek temsilcisiyiz. Ankara'mızı en iyi şekilde temsil ediyoruz. Son 2 sezonun bütününe baktığınızda en başarılı takım biziz, önceki sezon şampiyon olup bu sene ikinci bitirdik. Şampiyonluk hedefimiz bu sene de Ankara Büyükşehir Belediyemiz ve Başkan Mansur Yavaş desteğiyle devam ediyor. Sezona en iyi şekilde başlayıp şampiyon olarak bitirmek istiyoruz." şeklinde konuştu.

İddialı bir takım kurduklarını ifade eden Demirkol, "Bu sezon yabancı oyuncu kalitemiz de yerli oyuncu kalitemiz de bir tık daha ötede, iyi bir kadro oluşturduk. Orta sahaya ağırlık verdik, aynı şekilde defansa ve forvete de takviyelerimiz oldu." dedi.

"Ankara'ya bir şampiyonluk daha getireceğiz"

Başkenti, Süper Lig'de en iyi şekilde temsil edeceklerini vurgulayan Demirkol, "Bütün çalışmalarımız başkente ikinci şampiyonluk kupasını kazandırma yönünde, inşallah o kupayı yine kaldıracağız. Gönül ister ki Ankara takımları erkeklerde de şampiyon olsun, dünya başkentleri içinde herhalde şampiyonluk yaşamayan tek başkent de Ankara. Biz bunu önceki sezon kadınlarda başardık, inşallah erkekler de kısa bir zamanda önce Süper Lig'e çıkarlar ve orada da bir şampiyonluk yaşatırlar." şeklinde konuştu.

FOMGET'in şampiyonluğundan sonra Ankara'da kadın futboluna ilginin çok arttığını da dile getiren Demirkol, "Altyapıda bulunan sporcu sayımız 1500'ü aştı. Yaz okullarıyla Ankara'nın değişik yerlerinde altyapı faaliyetlerimiz devam ediyor. Bunun meyvelerini de önümüzdeki yıllarda alacağız." şeklinde konuştu.

Liglerde İstanbul takımlarının ağırlıklı olduğunu hatırlatan Demirkol, şunları kaydetti:

"Kadın futbolunda da bu aynı şekilde, 14 takım var, 13 deplasmana gideceğiz. İstanbul takımları 6 deplasmana gidiyor. Tabii bunun bir de mali boyutu var, deplasman dediğiniz zaman mesela Hakkari'nin temsilcisi var, Diyarbakır, Gaziantep var, oralara gideceğiz. Her yere seve seve gidiyoruz ki Hakkari'ye, Diyarbakır'a gittiğimizde veya Gaziantep'e gittiğimizde oranın misafirperverliğini yaşıyoruz sağ olsunlar."

Kaynak: AA

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