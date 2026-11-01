Ankara'da AVIS Türkiye Tırmanma Şampiyonası'nın 6'ncı ayağında kazananlar belirlendi - Son Dakika
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Ankara'da AVIS Türkiye Tırmanma Şampiyonası'nın 6'ncı ayağında kazananlar belirlendi

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AVIS 2026 Türkiye Tırmanma Şampiyonası'nın 6'ncı ayağı, ANOK organizasyonuyla Ankara'da Tekke ve Kıbrısköy mahalleleri arasındaki 6 kilometrelik parkurda yapıldı. Üç çıkışlı yarışta Berat Yıldırım, Metehan Güleç, Sinan Soylu ve Gürol Baranlı kategorilerinde birinci oldu.

AVIS 2026 Türkiye Tırmanma Şampiyonası'nın 6'ncı ayağı Ankara'da gerçekleştirildi.

Türkiye Otomobil Sporları Federasyonunun açıklamasına göre Ankara Otomobil Spor Kulübü (ANOK) tarafından organize edilen yarış Tekke ve Kıbrısköy mahalleleri arasındaki 6 kilometrelik parkurda düzenlendi.

Üç çıkış üzerinden gerçekleştirilen Ankara Tırmanma Yarışı'nda kategori 1'de Berat Yıldırım, kategori 3'te Metehan Güleç, kategori 4'te Sinan Soylu, kategori 5'te ise Gürol Baranlı ilk sırada yer aldı.

Kaynak: AA
OtomobilTürkiyeAnkaraSporSon Dakika

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SON DAKİKA: Ankara'da AVIS Türkiye Tırmanma Şampiyonası'nın 6'ncı ayağında kazananlar belirlendi - Son Dakika
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