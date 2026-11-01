Ankara'da AVIS Türkiye Tırmanma Şampiyonası'nın 6'ncı ayağında kazananlar belirlendi

Ankara'da AVIS Türkiye Tırmanma Şampiyonası'nın 6'ncı ayağında kazananlar belirlendiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
AVIS 2026 Türkiye Tırmanma Şampiyonası'nın 6'ncı ayağı, ANOK organizasyonuyla Ankara'da Tekke ve Kıbrısköy mahalleleri arasındaki 6 kilometrelik parkurda yapıldı. Üç çıkışlı yarışta Berat Yıldırım, Metehan Güleç, Sinan Soylu ve Gürol Baranlı kategorilerinde birinci oldu.
AVIS 2026 Türkiye Tırmanma Şampiyonası'nın 6'ncı ayağı Ankara'da gerçekleştirildi.
Türkiye Otomobil Sporları Federasyonunun açıklamasına göre Ankara Otomobil Spor Kulübü (ANOK) tarafından organize edilen yarış Tekke ve Kıbrısköy mahalleleri arasındaki 6 kilometrelik parkurda düzenlendi.
Üç çıkış üzerinden gerçekleştirilen Ankara Tırmanma Yarışı'nda kategori 1'de Berat Yıldırım, kategori 3'te Metehan Güleç, kategori 4'te Sinan Soylu, kategori 5'te ise Gürol Baranlı ilk sırada yer aldı.
Kaynak: AA
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