Ankara'da düzenlenecek Alpagut Dünya Şampiyonası'nda 10 Bolulu sporcu mücadele edecek - Son Dakika
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Ankara'da düzenlenecek Alpagut Dünya Şampiyonası'nda 10 Bolulu sporcu mücadele edecek

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Ankara\'da düzenlenecek Alpagut Dünya Şampiyonası\'nda 10 Bolulu sporcu mücadele edecek
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Alpagut 6. Dünya Şampiyonası 11-14 Aralık'ta Ankara'da düzenlenecek; şampiyonada Arena 14 Fight Club bünyesinde yetişen 10 Bolulu sporcu mücadele edecek. Türkiye Şampiyonası'nda 6 gümüş ve 4 bronz madalya kazanan sporcular, Bolu'yu ve Türkiye'yi başarıyla temsil etmeyi hedefliyor.

Ankara'da 11-14 Aralık tarihlerinde düzenlenecek Alpagut 6. Dünya Şampiyonası'na katılacak 10 Bolulu sporcu, hazırlıklarını sürdürüyor. Türkiye Şampiyonası'nda derece elde ederek milli sporcu olarak yarışmaya hak kazanan sporcular, Bolu'yu ve Türkiye'yi başarıyla temsil etmeyi hedefliyor.

Türk halklarının tarihi savaşçı mirası ve geleneklerinden esinlenerek geliştirilen Alpagut Türk Turan Dövüş Sanatı'nın 6. Dünya Şampiyonası, 11-14 Aralık tarihlerinde Ankara'da gerçekleştirilecek. Yaklaşık 35 ülkeden 600 sporcunun katılması beklenen organizasyonda, Arena 14 Fight Club bünyesinde yetişen 10 Bolulu sporcu da mücadele edecek. Türkiye Şampiyonası'nda derece elde ederek Dünya Şampiyonası'na katılma hakkı kazanan Bolulu sporcular, antrenörleri eşliğinde çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Türkiye Şampiyonası'nda 6 gümüş ve 4 bronz madalya kazanan sporcular, Dünya Şampiyonası'nda da başarılı sonuçlar elde ederek hem Bolu'nun hem de Türkiye'nin gururu olmayı amaçlıyor.

"Gurur verici bir sporla uğraşıyoruz"

Alpagut Bolu İl Temsilcisi ve antrenör Muhsin Çakır, 2023 yılından bu yana Avrupa müsabakalarının yanı sıra Türkiye ve dünya şampiyonalarına katıldıklarını belirterek, Alpagut sporunun kendileri için büyük bir gurur kaynağı olduğunu söyledi. Alpagut'un, Türk Turan Dövüş Sanatı olarak bilindiğini ifade eden Çakır, "Alpagut, kutsal savaşçı anlamına geliyor. Bu nedenle yaptığımız sporla gurur duyuyoruz. Sporcularımızı da bu bilinç ve gururla, Türk kimliğini benimseyerek yetiştirmeye çalışıyoruz. Türkiye Şampiyonası'nda sporcularımız 6 gümüş ve 4 bronz madalya kazandı. Şimdi aralık ayında Ankara'da düzenlenecek Dünya Şampiyonası var. Türkiye Şampiyonası'nda derece elde eden sporcularımız, milli sporcu olarak bu organizasyona katılmaya hak kazandı. İnşallah dünya şampiyonasında ülkemizi ve Bolu'muzu onurlandırmak istiyoruz" dedi.

"Çocuklarımızı sporla buluşturalım"

Alpagut sporunun çocukların fiziksel ve zihinsel gelişimine katkı sağladığını vurgulayan Muhsin Çakır, ailelere çocuklarını spora yönlendirmeleri çağrısında bulundu. Antrenmanların yaklaşık 1,5 saat sürdüğünü belirten Çakır, "Bu süre içerisinde spor yapan gençler telefonlarını unutuyor, fiziksel olarak güçleniyor ve disiplinli bir şekilde çalışıyor. Sporun çocukların davranışlarına da olumlu katkıları oluyor. Eve gittiklerinde ailelerine karşı saygıları artıyor. Çocuklarımız akran zorbalığından ve okul çevrelerinde yaşanan olaylardan etkilenebiliyor. Bu nedenle Alpagut sporu, çocuklarımızın hem fiziksel hem de zihinsel açıdan güçlenmesine katkı sağlıyor. Çocuklarımızı sporla buluşturalım. Alpagut, Türk kültürünü, gelenek ve göreneklerimizi yansıtan bir branş. Ailelerimiz çocuklarını bu spora yönlendirebilir" diye konuştu.

Kaynak: İHA
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