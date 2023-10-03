Ankaragücü, takımın başına Emre Belözoğlu'nu getirdi - Son Dakika

Ankaragücü, takımın başına Emre Belözoğlu'nu getirdi

Son Güncelleme: 03.10.2023 13:12

Kötü gidişat sonrası teknik direktör Tolunay Kafkas ile yollarını ayıran MKE Ankaragücü, Emre Belözoğlu ile anlaşmaya vardı.

Son olarak Başakşehir'i çalıştıran Emre Belözoğlu, Tolunay Kafkas ile yollarını ayıran Ankaragücü'nün yeni teknik direktörü oldu. Ankaragücü Başkanı Faruk Koca, "Emre Belözoğlu ile her konuda anlaştık. Her iki taraf için de hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.

BAŞAKŞEHİR'DE İSTEDİĞİ OLMADI

Başakşehir kariyeri 2021-2022 sezonunun 9. haftasında 3-2'lik Beşiktaş galibiyetiyle başlayan Belözoğlu, 2023-2024 sezonunun dördüncü haftasında 1-0'lık Konyaspor mağlubiyetiyle turuncu-lacivertlilere veda etmişti. 42 yaşındaki çalıştırıcı, İstanbul ekibiyle geçtiğimiz sezon UEFA Konferans Ligi'ne son 16 turunda veda ederken, Türkiye Kupası'nda ise finalde Fenerbahçe'ye kaybetmişti.

1.78 PUAN ORTALAMASI YAKALADI

İstanbul ekibinin başında toplamda 86 maçta görev alan Emre Belözoğlu, 44 galibiyet, 21 beraberlik, 21 mağlubiyetle 1.78 puan ortalaması yakaladı.

KONFERANS LİGİ'NDE SON 16 BAŞARISI

Başakşehir, 2021-2022 sezonunu dördüncü sırada bitirerek, geçtiğimiz sezon UEFA Konferans Ligi'ne 2. Eleme Turu'ndan başladı. Bu turda sırayla Maccabi Netanya, Breidablik ve Royal Antwerp'i eleyip gruplara kalmayı başaran İstanbul ekibi, A grubunda İskoç temsilcisi Heart, İtalyan takımı Fiorentina ve Letonya Ligi'nden RFS ile eşleşen Emre Belözoğlu'nun öğrencileri, grubu ilk sırada bitirerek son 16 turuna yükseldi. Son 16 turunda Belçika'dan KAA Gent ile karşılaşan Başakşehir, deplasmanda 1-1 kaldığı müsabakanın rövanşında evinde rakibine 4-1 kaybederek, Konferans Ligi'ne bu turda veda etti.

AVRUPA KARNESİ İYİ SAYILIR

Belözoğlu yönetimde turuncu-lacivertliler, Avrupa'da oynadığı 14 maçta 8 galibiyet, 4 beraberlik, 2 mağlubiyet aldı. Söz konusu karşılaşmalarda 28 kez rakip fileleri havalandıran İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü, kalesinde 11 gole de engel olamadı.

KUPADA FENERBAHÇE'YE KAYBETTİ

Başakşehir, 2022-2023 sezonunda sırasıyla Göztepe, Fatih Karagümrük, Galatasaray ve Ankaragücü'nü Türkiye Kupası'nın dışına iterek finalde Fenerbahçe'nin rakibi oldu. İzmir'de oynanan finalde sarı-lacivertlilere 2-0'lık skorla mağlup olan Emre Belözoğlu'nun, öğrencileri turnuvayı ikinci sırada tamamladı.

Emre Belözoğlu, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Ankaragücü, takımın başına Emre Belözoğlu'nu getirdi - Son Dakika


Son Dakika
13:39 Şampiyonluk oranları değişti! Süper Lig devi tepetaklak oldu
12:59 2023 Nobel Fizik Ödülü 3 bilim insanına verildi
12:55 Aynı sitenin önünde 3 günde ikinci kez erkek cesedi bulundu
12:52 Nijer'in Mali sınırındaki terör saldırısında 29 asker hayatını kaybetti
12:45 Ermenistan Parlamentosu, Rusya lideri Putin hakkında verdiği yakalama kararını onayladı
12:42 Terör saldırısına yönelik sözleriyle tepki çeken Ayşenur Arslan gözaltına alındı
12:22 Ankaragücü, takımın başına Emre Belözoğlu'nu getirdi
12:09 64 ilde Kahramanlar Operasyonları! 928 şüpheli gözaltına alındı
12:07 Memur ve emeklinin 3 aylık enflasyon farkı belli oldu
11:58 Ünlü şarkıcı Otilia, Türk iş insanıyla evlendi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.10.2023 14:08:48. #1.11#
SON DAKİKA: Ankaragücü, takımın başına Emre Belözoğlu'nu getirdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement