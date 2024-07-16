Antalya Büyükşehir Belediyesi Gençlik Yaz Kampı Başladı

Spor

Antalya Büyükşehir Belediyesi Gençlik Yaz Kampı, ilçelerden gelen öğrencileri ağırlamaya başladı. Kampın bu yılki ilk misafirleri Alanyalı öğrenciler oldu. "Ekran Işığından Ağaç Gölgesine" sloganıyla başlayan yaz kampları gençleri telefon ve bilgisayardan uzaklaştırıp doğayla buluşturarak çeşitli etkinlik ve atölyelerle eğlenceli bir ortam sunuyor.

Antalya Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı, Gençlik Kampı ve Eğitim Merkezi'nde 11-15 yaş yaz kampı programı başladı. Kampın bu yılki ilk misafirleri çoğunluğu Alanya'dan 32 kişilik öğrenci grubu oldu. Telefon ve bilgisayarların ekran ışığından uzaklaşarak doğayla iç içe olmanın keyfini çıkaran öğrenciler kamp programında çeşitli atölyeler, eğitimler, geziler, havuz etkinlikleri, sosyal, kültürel ve sportif faaliyetler, doğa yürüyüşleri, takım sporları, yüzme eğitimleri ve çeşitli oyunlarla hem eğleniyor hem de yeni şeyler öğreniyor.

Doğada zaman geçiriyorlar

Kampta yeni arkadaşlarla tanışma, kaynaşma ve sosyalleşme fırsatı bulan öğrenciler, kamp ortamında teknolojik imkanlar olmadan arkadaşlık ilişkileri ve sosyal bağlarını güçlendirme imkanı da buluyor. Belirli saatlerde telefon kullanımına izin verilen kampta öğrenciler tabiatla iç içe olmanın farkındalığını yaşıyor.

Atanur Çelik: "Hem eğlendiriyor hem öğretiyor"

Yaz dönemi gençlik yaz kampı programları ve başvurular ile ilgili bilgi veren Eğitim Merkezi Gençlik Lideri Atanur Çelik, "11-15 yaş aralığındaki çocuk ve gençlerimizin için 'Ekran Işığından Ağaç Gölgesine' sloganıyla başlattığımız yaz kamplarımız bu yıl da yoğun bir ilgiyle başladı. Dört günlük kamp sürecince öğrencilerimize çeşitli aktiviteler sunuyoruz. Havuz etkinlikleri, sportif faaliyetlerle ve çeşitli atölyelerimizle hem eğlendiriyor hem öğretiyoruz" dedi.

"Tüm ilçelerimizi ağırlayacağız"

Kampın yaz boyunca süreceğini söyleyen Çelik, "Tüm ilçelerimizden çocukları ve gençleri ağırlayacağımız bir program oluşturduk. Eylül ayına kadar sürecek yaz kamplarımızda gençlerimizi burada misafir edeceğiz. Tüm ilçelerimizden öğrencilerimizi ilçeleri için belirtilen tarihler arasında kampımıza alacağız. Kontenjanlar sınırlı olan yaz kamplarımıza talepte bulunmak isteyen vatandaşlarımız için Antalya Büyükşehir Belediyemizin sosyal medya hesaplarından ve web sitemizin üzerinden başvurular alınacaktır. Tüm çocuk ve gençlerimizi doğa ile iç içe keyifli vakit geçirebileceği yaz kamplarımıza bekliyoruz" diye konuştu.

Berat Tuan Türker: "Kamp çok eğlenceli"

Yaz kampının çok eğlenceli geçtiğini söyleyen bir diğer öğrenci Berat Tuan Türker, "Burası harika bir yer. Her gün havuza giriyoruz, futbol oynuyoruz, geceleri film izliyoruz, şarkılar söyleyip sohbet ediyor yeni arkadaşlarımızla kaynaşıyoruz. Hayvanat bahçesine de gittik orada farklı hayvanları gördük tanıdık çok keyifli vakit geçirdik. Kütüphanede kitap okuyor akıl ve zeka oyunları oynuyoruz. Burada olmaktan çok keyif aldık" dedi.

Ekran Işığından Ağaç Gölgesine Yaz kampları, 10-15 yaş (2009 - 2014 yılları arasındaki doğumlular) arasındaki katılımcılara açık olup, tarihleri ise şu şekilde:

16-19 Temmuz: Demre, Kaş ve merkez ilçeler

30 Temmuz - 2 Ağustos: Serik, Manavgat ve merkez ilçeler

13 - 16 Ağustos: Finike, Kumluca, Kemer ve merkez ilçeler

20 - 23 Ağustos: Akseki, İbradı, Gündoğmuş ve merkez ilçeler

27 - 30 Ağustos: Elmalı, Korkuteli ve merkez ilçeler - ANTALYA