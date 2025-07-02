Antalya'da Hentbol Şampiyonası Başlıyor

Plaj hentbolunda Büyükler ve 17 Yaş Altı EHF Avrupa Şampiyonası, Antalya'da yapılacak.

Türkiye Hentbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre 17 Yaş Altı EHF Avrupa Şampiyonası, yarın Alanya Uluslararası Plaj Sporları Merkezi'nde başlayacak.

18 takımın mücadele edeceği organizasyon 6'şarlı 3 grupta oynanacak.

Kadınlarda milli takım, İspanya, Polonya, Ukrayna, Çekya ve İsviçre ile A Grubu'nda karşılaşırken erkeklerde ay-yıldızlılar, Macaristan, İsveç, Polonya, Çekya ve Bulgaristan ile C Grubu'nda mücadele edecek.

5 Temmuz Cumartesi günü sona erecek grup maçlarının ardından çeyrek final karşılaşmaları yapılacak. 6 Temmuz Pazar günü oynanacak final maçları ile şampiyonlar belli olacak.

17 Yaş Altı Kadın Milli Plaj Hentbolu Takımı'nın grup maçları programı şöyle:

Yarın:

11.30 Polonya-Türkiye

20.00 Türkiye-Ukrayna

4 Temmuz Cuma:

08.30 İsviçre-Türkiye

17.00 İspanya-Türkiye

5 Temmuz Cumartesi:

11.30 Türkiye - Çekya

17 Yaş Altı Erkek Milli Plaj Hentbolu Takımı'nın grup maçları programı ise şu şekilde:

Yarın:

10.30 Macaristan-Türkiye

19.00 Türkiye-İsveç

4 Temmuz Cuma:

12.30 Türkiye-Bulgaristan

21.00 Çekya-Türkiye

5 Temmuz Cumartesi:

10.30 Polonya-Türkiye

Büyüklerde Avrupa Plaj Hentbolu Şampiyonası da 8-13 Temmuz tarihlerinde Alanya Uluslararası Plaj Sporları Merkezi'nde gerçekleştirilecek.

Kadın ve erkeklerde gerçekleştirilecek organizasyonda 4'erli 4 grupta 16 takım mücadele edecek.

A Milli Erkek Plaj Hentbolu Takımı, B Grubu'nda Almanya, Portekiz ve Çekya ile karşılaşacak.

A Milli Kadın Plaj Hentbolu Takımı da B Grubu'nda Portekiz, Norveç ve Fransa ile karşılaşacak.

Grup maçlarının ardından gruplarında ilk 3 sırada yer alacak 12 takım, 6'şarlı iki grupta "Ana Grup" maçları oynayacak. Gruplarında son sırada yer alan 4 takım ise "Teselli Grup" maçlarına çıkacak.

Şampiyonada çeyrek final maçları 11 Temmuz Cuma günü, yarı final mücadeleleri 12 Temmuz Cumartesi günü yapılacak. Şampiyona 13 Temmuz Pazar günü oynanacak final maçlarıyla sona erecek.

A Milli Erkek Plaj Hentbolu Takımı'nın grup maçları programı şöyle:

8 Temmuz Salı:

11.30 Portekiz-Türkiye

20.00 Türkiye-Almanya

9 Temmuz Çarşamba:

09.30 Çekya-Türkiye

A Milli Kadın Plaj Hentbolu Takımı'nın grup maçları programı ise şu şekilde:

8 Temmuz Salı:

08.30 Norveç-Türkiye

17.00 Türkiye-Portekiz

9 Temmuz Çarşamba:

10.30 Fransa-Türkiye