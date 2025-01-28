Antalya'da Tour Of Pedalia Başlıyor - Son Dakika
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Spor

Antalya'da Tour Of Pedalia Başlıyor

Antalya\'da Tour Of Pedalia Başlıyor

Antalya'da düzenlenecek Tour Of Pedalia, bisiklet sporunu ve şehrin güzelliklerini tanıtacak.

28.01.2025 10:10
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Antalya'da ilk kez düzenlenecek Tour Of Pedalia bisiklet yarışları, kentin tarihi ve doğal güzelliklerini tanıtacak. Uluslararası Bisiklet Birliği ve Türkiye Bisiklet Federasyonu'nun yarış takvimine aldığı festival havasındaki organizasyon kapsamında dünyaca ünlü sporcular ve bisiklet tutkunları turizmin başkentinde buluşmuş olacak.

Bisiklet kullanımının yaygınlaşması, spor turizmine destek sağlanması ve ülke tanıtımının en etkin şekilde yapılması amacıyla Türkiye Bisiklet Federasyonu öncülüğünde Antalya'da düzenlenecek olan Tour Of Pedalia organizasyonunun tanıtım toplantısı gerçekleştirildi. Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) ev sahipliğindeki toplantıya ATSO Başkanı Yusuf Hacısüleyman, Türkiye Bisiklet Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Okan Kaya, Antalya Gençlik ve Spor İl Müdürü Yavuz Gürhan, Antalya Havalimanı Genel Müdürü Gudrun Teloeken, organizasyon yetkilileri ve sponsorlar katıldı.

Spor turizminde 150 milyon seyahat

Dünya turizmin hareketinin 2019 seviyelerine ulaştığını belirten ATSO Başkanı Yusuf Hacısüleyman, bunlardan yüzde 50'sini iş seyahatlerinin oluşturduğunu hatırlattı. 1.5 milyar insan hareketinden yüzde 10'luk oranın spor turizmiyle ilgili olduğunu işaret eden Başkan Hacısüleyman, "Bunlar futbol, golf, okçuluk, trekking gibi sporlar ama bir tanesi tüm halkın katılabileceği bisiklet sporu. Bizde de bisiklet kültürü çok eskiye dayanıyor. Bu organizasyon uzun soluklu bir çalışma. 3 günde biten bir organizasyon değil. Tanıtım ayağında çok önemli bir yer alıyor. Antalya'nın kış turizmini spor turizmiyle geliştirebilirsek '12 ay Antalya' sloganlarımızı yerine getirmek mümkün. Organizasyonu düzenleyen destek veren herkese teşekkür ediyorum" dedi.

Antalya'nın kış turizmine destek verdiklerini dile getiren Fraport TAV Antalya Havalimanı Genel Müdürü Gudrun Teloeken, Antalya'nın iklimi dolayısıyla daha çok bir kış destinasyonu olarak tanıtılmasının önemine dikkati çekti. Antalya'nın ulusal ve uluslararası organizasyonlara ev sahipliği yapmasından duydukları mutluluğu dile getiren Antalya Gençlik ve Spor İl Müdürü Yavuz Gürhan, kamu kurumları ve sponsorların desteklerinin ülke sporuna büyük katkı sağladığını söyledi.

Spor turizmi çarpanı yüksek bir katkı sağlıyor

Antalya'nın her mevsimiyle bisiklet sporuna en elverişli şehir olduğunu söyleyen Türkiye Bisiklet Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Okan Kaya, "Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanımız Emin Müftüoğlu liderliğinde, yerel yönetimlerle birlikte bisiklet sporunun yaygınlaşması için projeler geliştiriyor ve sporcularımıza en iyi altyapıyı sunmayı hedefliyoruz. Spor turizminin tanıtım çarpanı çok yüksektir. Antalya'da kamp veya yarışmalara katılan, kendi alanında ünlü sporcuların bir paylaşımı bile, tüm turizm sektörlerinin ve destinasyonların tanıtımına çok yüksek derecede katkı yaptığı bilinen bir gerçektir. Bu bağlamda, spor turizmini desteklemek ve geliştirmek amacıyla devlet teşviklerinin artırılmasında Antalya Milletvekilimiz ve Dışişleri eski Bakanımız Mevlüt Çavuşoğlu'nun büyük gayretleri ve vizyonu ile önemli girişimlerde bulunulmuştur. 2017 yılında Mevlüt Çavuşoğlu'nun destekleriyle başlayan Hestourex Dünya Sağlık, Spor ve Alternatif Turizm Fuarı, bu çabalarımızın önemli bir ayağını oluşturuyor" ifadelerini kullandı.

Hestourex'in bisiklet sporuna katkısı

Hestourex kapsamında 110 ülkeden Antalya'ya gelen 4 bini aşkın katılımcının uluslararası düzeydeki spor organizasyonlarının Türkiye'de yapılmasında büyük rol oynadığının altını çizen Kaya, "İkinci yılından itibaren Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı himayesine alınan Hestourex'in akabinde, Gençlik ve Spor Bakanlığı bünyesinde Uluslararası Organizasyonlar ve Spor Turizmi Genel Müdürlüğü kurulmuş ve Cumhurbaşkanlığı Turizm Şurası'nda spor turizminin desteklenmesi yönünde karar alınmıştır. Bu çalışmalara katkıda bulunmaktan ve spor turizminin ülkemizde gelişimini desteklemekten büyük mutluluk duyuyorum. Tour Of Pedalia yalnızca bir spor organizasyonu değil, aynı zamanda bisiklet sporunun uluslararası gücünü ve Antalya'mızın kış turizminde sahip olduğu potansiyeli ortaya koyan bir platformdur. Dünya Bisiklet Birliği (UCI) ve Türkiye Bisiklet Federasyonu'nun resmi yarış takviminde yer alan bu organizasyon, Asya, Avrupa, Kuzey Afrika ve Arap ülkelerinden gelen milli takımlar ve profesyonel spor kulüplerinin yaklaşık 45 günlük kamp süresince bölge ekonomisine ve tanıtımına sağladığı katkıları bir kez daha gözler önüne sermektedir. Bu yıl yarış takvimimize eklenen Tour of Pedalia ve Pedalia Fest, profesyonel yarışların yanı sıra, her yaştan insanı içine alan festival etkinlikleri ile bisiklet sporunun kapsayıcılığını bir kez daha göstermektedir. Antalya, bu organizasyonlar sayesinde hem spor hem turizm açısından bir cazibe merkezi olmaya devam ederken, Türkiye Bisiklet Federasyonu olarak bu tür etkinliklerin ülkemizin tanıtımına ve bisiklet sporunun gelişimine olan katkılarından büyük gurur duyuyoruz" diye konuştu.

Toplantıda Tour of Pedalia Kurumsal İletişim Direktörü Okan Özkırmızı ile Tour of Pedalia Yarış Direktörü Ogün Çavuş, yarışlarla ilgili teknik bilgileri konuklarla paylaştı.

Yarışmacılar ve bisiklet tutkunları buluşacak

Festival havasında gerçekleşmesi planlanan organizasyon kapsamında kurulacak alanda dünyaca ünlü yarışmacılar ile bisiklet tutkunları bir araya gelecek. 1 Şubat'tan itibaren 12 farklı yarışa ev sahipliği yapacak organizasyon, 14-15-16 Şubat tarihlerinde mini konserler, makarna partileri ve söyleşilerden oluşacak etkinliklerle, bisiklet sporunun yaygınlaşması amaçlanıyor. Alanya Kalesi Kriteryumu, Aspendos, Kleopatra gibi parkurların oluşturduğu rotalarda mücadele edecek sporcular aynı zamanda Antalya'nın eşsiz güzelliklerini de tanıtmış olacak. Yarışlarla ilgili tüm içerikler organizasyonun resmi internet sitesi ve sosyal medya hesaplarından anbean paylaşılacak. - ANTALYA

Kaynak: İHA

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