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Antalyaspor Başkanı: Spor şanssızlığı yaşamasaydık 3 ya da 4'üncüydük - Son Dakika
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Antalyaspor Başkanı: Spor şanssızlığı yaşamasaydık 3 ya da 4'üncüydük

Antalyaspor Başkanı Sinan Boztepe, spor şanssızlığı yaşamamış olsalar, ligin ilk yarısını 3 ya da 4'üncü sırada tamamlayacaklarını söyledi.

Antalyaspor Başkanı: Spor şanssızlığı yaşamasaydık 3 ya da 4\'üncüydük
26.12.2023 - 14:16,
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Antalya spor Başkanı Sinan Boztepe, spor şanssızlığı yaşamamış olsalar, ligin ilk yarısını 3 ya da 4'üncü sırada tamamlayacaklarını söyledi.

Antalyaspor Başkanı Sinan Boztepe, basın sözcüsü Alkan Evren, başkanvekili Deniz Ali Yeşil ve asbaşkan Levent Ördek, Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde basın mensuplarıyla bir araya geldi. Başkan Boztepe, takımla ilgili tüm sorulara cevap verdi.

Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde üs bölgemize sızmaya çalışan teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan 12 Mehmetçik için başsağlığı dileyerek başkan Sinan Boztepe, "24 saatte kaybettiğimiz 12 şehidimiz için tüm Antalyaspor ailesi olarak çok üzgün olduğumuzu ve bütün bu terör örgütleri, terör eylemlerini destekleyenlere lanet ettiğimizi buradan birebir tekrar söylüyoruz. Bütün şehitlerimizin ailelerine başsağlığı ve sabırlar diliyoruz" dedi.

"AYNI İNANÇLA DEVAM EDECEĞİZ"

Spor şansının son dönemlerde yanlarında olmadığını belirten Başkan Boztepe, "Spor şansı dediğimiz bazı olaylar var. Bunlardan bir tanesi kalecimizin omzunun çıkmasıyla Hatay maçında yaşadık. En son oynadığımız Adana Demirspor maçındaki penaltı kaçırmamızla beraber 9 maç sonra ilk defa bir mağlubiyet aldık. Sürece hazırlanıyoruz. Aradan sonra yine maçlarımız devam ediyor. Aynı tempo, aynı hırs, aynı inançla devam edeceğiz" diye konuştu.

Hedeflerinin değişmediğini ve başarıyı istediklerini dile getiren Boztepe, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Sezon hedeflerimiz değişmedi. Hedeflerimiz hala aynı, Ziraat Türkiye Kupası'nda başarıyı istiyoruz. Allah nasip ederse kupayı evimizde istiyoruz. Üst sıralardaki yerimizi de korumaya devam edeceğiz. Daha üste doğru da çaba harcayacağız."

"3 BÖLGEYE TRANSFER YAPACAĞIZ"

Teknik heyetin kendilerinden 3 bölgeye transfer istediğine dikkat çeken Sinan Boztepe, "Nuri hocamız üç bölge için oyuncu istedi. Oyuncu, arayışımız ve görüşmelerimiz devam ediyor. Bunlar önümüzdeki süreçte netleştiği zaman sizlere bilgi vereceğiz. Performans alamadığımız, takıma katkısı olduğunu düşünmediğimiz birkaç arkadaşımız var. Onlarla yollarımız ayrılabilir" dedi.

"FUTBOLCULARIN MAAŞLARI ÖDENDİ"

Takım içerisinde bazı oyuncuların maaşlarının ödenmediğine ilişkin soruya Boztepe, "Çok şükür bununla alakalı bir sıkıntımız yok. Futbolcuların maaşları ödendi. Bitirdiğimiz aynı şey sonraki ayın içerisinde maaşları ödeniyor zaten. Geldiğimiz günden bu zamanlarda çok ciddi ödemeler, çok ciddi mali değerler oldu. Bunları zaten bütün yerel basınlara, ülke basınına paylaştık. Herhangi bir sıkıntımız yok. Herhangi bir ihtar söz konusu değil. Sadece bir oyuncumuz ihtar gönderdi. Doğrudur. Türkiye'yi bilmediği için böyle bir şey yaptı ancak maaşları yatınca özrünü de iletti. Herhangi bir ihtar yok" karşılığını verdi.

"TÜRK FUTBOLUNUN GELİŞMESİ İÇİN BU TÜR OLAYLAR YAŞANMAMALI"

Türk futbolunda son 2 haftada yaşanan hakem Halil Umut Meler'e yumruklu saldırı ve İstanbulspor'un maçtan çekilmesiyle ilgili soruya Boztepe, "Maalesef, spor faaliyetleri yani böyle güzel organizasyonlar içinde şiddetin her türlüsüne karşıyız. Talihsiz bir olaydı. Yaşanmaması gereken bir şeydi. Yaşandı ama bunun da gündemimizde bu kadar yoğun kalmaması gerekiyordu. Süreç de bu şekilde ilerledi. Türk futbolunun kalitesi ve sürecin içerisindeki puan değerlerinin artması için bu tarz olayların yaşanmaması gerekiyor. İnşallah bundan sonra ligimizde bu tarz şeyler yaşanmaz" şeklinde cevap verdi.

"FUTBOLCULARA TEKLİF VAR"

Takımdaki bazı oyunculara teklif geldiğini de söyleyen Başkan Boztepe, "Şu anda herhangi bir resmi teklif yok ama arka planda teklifler ve ilgilenenler var. Ama herhangi bir oyuncu satmak gibi bir niyetimiz yok. Hedeflerimiz başarıyla alakalı. Başarıyı yakaladıktan sonra devam. Yurt içinde de var, yurt dışından teklif veren takımlar var" dedi.

"SPOR ŞANSSIZLIĞI YAŞAMASAYDIK 3 YA DA 4'ÜNCÜYDÜK"

Ligde ilk 2 takımın arayı açtığını ifade eden Antalyaspor Başkanı Sinan Boztepe, konuşmasını şöyle tamamladı:

"Şimdi ilk 2 sıra koptu ve ayrıldı. Şimdi ben 3'üncü şampiyon olarak ilan ediyorum. İlk 2 kendi arasında oynayacak Galatasaray ile Fenerbahçe. Üçüncü olabiliriz. Zaten spor şanssızlığı yaşamasaydık şu anda sıralamada üçüncü veya dördüncü pozisyondaydık. Nasip inşallah, niye olmasın ? Olabilir yani. Şu anki birlik beraberliğin ve istikrarın sürdürülmesi gerekiyor. Şu anki hedefimiz o. Tabii ki takviyelerimiz gerekiyor. Hocayla da konuştuk. Takviyeleri de yapacağız."

ANTALYASPOR BASIN SÖZCÜSÜ EVREN: İKİNCİ YARIYA DAMGA VURACAĞIZ

2 ayda 130 milyon TL'ye yakın ödeme yaptıklarını söyleyen Antalyaspor Basın Sözcüsü Alkan Evren ise "Forvet oyuncumuz Buksa'nın kiralık ödemesini gerçekleştirdik. Antalyaspor'a ekonomik olarak kalıcı projeler yapmak istiyoruz. Takım Adana Demirspor maçına kadar 9 maç kaybetmemişti ama sosyal medyada çıkan asılsız söylentiler bizi üzdü. Takımımız iyi gidiyor sakatlık ve ekstra bir durum olmazsa ikinci yarıya damga vuracağız" dedi.

Kaynak: DHA
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SON DAKİKA: Antalyaspor Başkanı: Spor şanssızlığı yaşamasaydık 3 ya da 4'üncüydük - Son Dakika
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