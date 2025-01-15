Antalyaspor\'da Emre Belözoğlu Dönemi Başladı

Spor

Antalyaspor'da Belözoğlu dönemi başladı

Alparslan ÇINAR/ANTALYA, - ANTALYASPOR'da teknik direktör Alex de Souza ile yolların ayrılmasının ardından Emre Belözoğlu ile 1,5 yıllığına anlaşmaya varıldı. Sözleşmeyi imzalayan Belözoğlu, "Daha güçlü bir oyunla elinizdeki güce binaen küçük dokunuşlarla bu ilk yarıda yakalanan puanın minimum 8-9 puan üzerine çıkmamız lazım. Taşın altına elimi koyarken hiç düşünmedim" dedi.

Brezilyalı teknik direktör Alex de Souza, Süper Lig'in Akdeniz temsilcilerinden Antalyaspor'da 18'i Süper Lig, 3'ü Türkiye Kupası olmak üzere 21 maçlık görevinin ardından geçen günlerde takımla yollarını ayırdığını duyurmuştu. Kırmızı beyazlı ekipte boşalan teknik direktörlük koltuğu için Emre Belözoğlu ile 1,5 yıllığına anlaşmaya varıldı. Geçen sezon MKE Ankaragücü'nü çalıştıran teknik direktör Belözoğlu, Antalyaspor'un Döşemealtı ilçesindeki Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde Antalyaspor Başkanı Sinan Boztepe ile gerçekleştirilen toplantıda teknik adamlık sözleşmesini imzaladı.

'ELİMİZDEN GELDİĞİNCE ÇALIŞIP CAMİAYI MUTLU EDECEĞİZ'

Sürecin hızlı ilerlediğini ve 2 gün içerisinde anlaşmaya vardıklarını anlatan Emre Belözoğlu, "İlk söz olarak elimizden geldiğince çok çalışıp camiayı mutlu edeceğimizi söylemek isterim. Süreç hızlı ilerledi. İki gün içinde bu noktaya geldi. Burada olmaktan dolayı çok mutluyum" dedi.

Antalyaspor'da görev alan arkadaşlarıyla görüştüğünde takımın daha iyi yerlere geleceğine olan inancının arttığını da kaydeden Belözoğlu, "Alex'le konuştum, bilgiler aldım. Antalyaspor yakından takip ettiğim bir takım. Buraya gelirken detaylı bir şekilde incelemeden, rapor almadan bu noktaya gelmezdim. İçimizdeki tüm oyuncuların değerli olduğunu biliyorum ancak sürece bakacağız. Transfer sonraki durum. Mevcut duruma bakılınca daha iyi işler yapacağını düşünüyorum" diye konuştu.

İKİNCİ YARI İÇİN HEDEF 8-9 PUAN İLERLEMEK

Belözoğlu, stratejik davranacağını ve takımı başarılı hale getireceğini de kaydetti. Takımın bir hedefinin olması gerektiğini de vurgulayan Belözoğlu, "Oyuncu grubu bence elinden geleni yapmaya çalıştı. Oyun içerisinde gitgeller yaşandı. Doğal süreçler, ayrılıklar oluyor. Daha güçlü bir oyunla elinizdeki güce binaen küçük dokunuşlarla bu ilk yarıda yakalanan puanın minimum 8-9 puan üzerine çıkmamız lazım. Taşın altına elimi koyarken hiç düşünmedim" dedi.

Antalyaspor Başkanı Sinan Boztepe de, kısa sürede görüşmenin ve anlaşmanın olduğunu söyledi. Belözoğlu ile aynı hedef doğrultusunda aynı beklentiler içinde olduklarını fark ettiklerini de ifade eden Boztepe, "Yeni bir heyecan, yeni bir amaç ve hedefle, futbol kariyeriyle Emre Belözoğlu hocamızla kısa süre içerisinde başarı hedeflerimizin aynı noktada uzlaşması nedeniyle birlikte yola çıktık. Çok daha başarılı Antalyaspor ile birlikte hazırlayacağız" diye konuştu.