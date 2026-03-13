Antalyaspor, Gaziantep\'e 4-1 Yenildi

HAKEMLER: Gürcan Hasova, Erkan Akbulut, Ali Can Alp

HESAP.COM ANTALYASPOR: Julian - Bünyamin Balcı (Dk. 80 Abdülkadir Ömür), Hüseyin Türkmen, Veysel Sarı, Paal, Soner, Ceesay (Dk. 62 Safuri), Ballet, Saric (Dk. 84 Erdoğan Yeşilyurt), Storm (Dk. 62 Doğukan Sinik), Van de Streek.

GAZİANTEP FK: Burak - Nazım, Arda, Abena, Perez, Ogün (Dk. 75 Gıdado), Maxim (Dk. 80 Camara), Lungoyi (Dk. 86 Yusuf Kabadayı), Kozlowski (Dk. 86 Sorescu), Gassama, Bayo.

GOLLER: Dk. 90+3 Safuri (Antalyaspor), Dk. 59, Dk. 76 Bayo, Dk. 64 Kozlowski, Dk. 84 Camara (Gaziantep FK)

SARI KARTLAR: Saric, Ballet, Veysel Sarı (Antalyaspor), Arda, Kozlowski, Lungoyi, Nazım Sangare (Gaziantep FK)

Hesap.com Antalyaspor, Süper Lig'in 26'ncı haftasında sahasında oynadığı maçta Gaziantep FK'ya 4-1 yenildi.

10'uncu dakikada Kozlowski'nin yerden ceza alanı altı pas içerisine ortasına Bayo ayak koyarken, meşin yuvarlak Maxim'in önüne gitti ve oyuncunun vuruşunda top ağlara gitti. VAR'dan gelen uyarıyla pozisyonu monitörden izleyen hakem Gürcan Hasova 5 dakika sonra golü ofsayt gerekçesiyle iptal etti.

39'uncu dakikada sağ kanattan Perez, rakibini geçtikten sonra çaprazdan vuruşunu yaparken kaleci Julian, ayaklarıyla topu ceza alanı penaltı noktasına doğru uzaklaştırdı. Penaltı noktasının gerisinde topu önünde bulan Lungoyi'nin vuruşunu kaleci bir kez daha ayaklarıyla kurtardı.

45'inci dakikada sağ kanat çaprazdan gelişen Gaziantep FK atağında Bayo'nun sert şutunu kaleci Julian iki hamlede kontrol etti.

59'uncu dakikada sağ kanatta kazanılan köşe vuruşunda Maxim'in ön direğe ortasına Kozlowski şık bir topuk vuruşu yaparken meşin yuvarlak direkten döndü. Boşta kalan topu önünde bulan Bayo, rahat bir şekilde topu ağlara gönderdi: 0-1.

64'üncü dakikada Maxim'in kornerden ortasını Antalyaspor savunması uzaklaştırırken, dönen topu Ogün ceza alanı içerisine doğru yükseltti. 3 oyuncunun yerde kaldığı pozisyonda ayağa kalkan Abena, kafayla Kozlowski'ye doğru indirdi ve oyuncunun yaptığı vuruşta top ağlara gitti: 0-2.

76'ncı dakikada kaleci Burak faul atışını uzun kullanırken Antalyaspor'da Hüseyin Türkmen boşa çıktı. Boşta kalan topu önüne alan Bayo, kaleciyi de çalımlayarak topu filelere gönderdi: 0-3.

84'üncü dakikada savunma arkasına atılan uzun topu kontrol eden Bayo, penaltı noktasında bekleyen Camara'yı gördü. Oyuncunun yaptığı vuruşta meşin yuvarlak kalecinin bacak arasından ağlarla buluştu: 0-4.

90+3'üncü dakikada Gaziantep FK'da savunmanın uzaklaştıramadığı topu önünde bulan Safuri'nin sert vuruşu ağlara gitti. 1-4.

Mücadele 4-1 deplasman ekibinin üstünlüğüyle sona erdi.