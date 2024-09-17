Antalyaspor ikinci galibiyetini aldı - Son Dakika
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Antalyaspor ikinci galibiyetini aldı

Antalyaspor ikinci galibiyetini aldı

Alex de Souza yönetimindeki Antalyaspor, Adana Demirspor'u 2-1 yenerek sezonun ikinci galibiyetini elde etti.

17.09.2024 12:51
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Teknik direktör Alex de Souza yönetimindeki Antalyaspor, Trendyol Süper Lig'de bu sezonki ikinci galibiyet sevincini yine sahasında yaşadı.

Futbolculuk kariyerinin ardından Türkiye'ye teknik direktör dönen Alex'in çalıştırdığı kırmızı-beyazlılar, 2024-25 sezonuna 10 Ağustos'ta iç sahada Göztepe ile yaptığı ve 0-0 berabere biten maçla başladı.

Antalyaspor, ligin ikinci haftasında 18 Ağustos'ta Beşiktaş'a deplasmanda 4-2 yenildi. Akdeniz ekibi, üçüncü haftada 25 Ağustos'ta konuk ettiği Atakaş Hatayspor'u 3-2 yenerek, bu sezonki ilk galibiyetini aldı.

Akdeniz temsilcisi, ligin dördüncü haftasında 1 Eylül'de RAMS Başakşehir'e dış sahada 5-2 mağlup oldu. Beşinci haftada dün konuk ettiği Adana Demirspor'u 2-1 yenen kırmızı-beyazlılar, bu sezonki ikinci galibiyetini kazanarak puanını 7'ye çıkardı.

En golcü Samudio

Antalyaspor'un bu sezonki gol perdesini Beşiktaş maçında iki golle açan Paraguaylı oyuncu Braian Samudio, ağları sarsmaya devam ediyor.

Atakaş Hatayspor karşılaşmasının uzatma dakikalarında penaltıdan bir gol kaydeden Samudio, Adana Demirspor mücadelesinin de uzatma dakikalarında attığı golle takımının galibiyetine önemli katkı sağladı.

Ligde 5 haftada attığı 4 golle fileleri havalandıran oyuncular arasında giren Samudio, takımının en skorer oyuncusu konumunda bulunuyor.

Larsson'dan iki maçta üç gol

Antalyaspor'un İsveçli oyuncusu Sam Larsson ise Başakşehir maçında iki gol attıktan sonra Adana Demirspor karşılaşmasını da boş geçmedi.

Antalyaspor'un bu mücadeledeki ilk golünü kaydeden Larsson, üst üste iki haftada üç gol sevinci yaşadı.

Townsend ilk maçına çıktı

Antalyaspor'un yeni transferlerinden İngiliz oyuncu Andros Townsend, Adana Demirspor karşılaşmasında ilk kez forma giydi.

İngiltere Championship kulüplerinden Luton Town'dan 2 yıllığına Antalyaspor kadrosuna dahil edilen Townsend, kırmızı-beyazlı ekipte ilk 11'de başladığı ilk lig maçında 66 dakika süre aldı.

Lig sıralamasında 8'inci basamakta yer alan ve 6'ncı haftada 22 Eylül Pazar günü Kasımpaşa'ya konuk olacak Antalyaspor, İstanbul'da ilk deplasman galibiyeti için sahaya çıkacak.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Antalyaspor ikinci galibiyetini aldı - Son Dakika

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