Antalyaspor sezona 4-3'lük galibiyetle başladı - Son Dakika
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Antalyaspor sezona 4-3'lük galibiyetle başladı

Antalyaspor sezona 4-3\'lük galibiyetle başladı
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Trendyol 1. Lig ilk haftasında Antalyaspor sahasında Keçiörengücü'nü 4-3 yendi. Antalyaspor adına Safuri, Storm ve Mevlüt Şimşek (2) gol atarken, Keçiörengücü Ezeh, Diouf ve İbrahim Akdağ ile karşılık verdi. Maçta toplam 7 gol atıldı.

STAT: Antalya Stadyumu

HAKEMLER: Melih Aldemir, Kadir Beyaz, Mehmet Ali Vardar

ANTALYASPOR: Abdullah Yiğiter, Bünyamin Balcı, Ensar Buğra, Samet Karakoç, Erdoğan Yeşilyurt, Soner Dikmen, Hasan Yakub İlçin (Dk. 53 Boli), Storm, Safuri, Doğukan Sinik (Dk. 65 Mevlüt Şimşek), Van de Streek

KEÇİÖRENGÜCÜ: Emre Satılmış, Berkan, Abdullah (Dk. 58 Süleyman Luş), Oğuzcan, Wellington, İshak (Dk. 78 Nabian), İbrahim, Roshi (Dk. 58 Fofana), Jefferson (Dk. 46 Halil Can Ayan), Ezeh, Ali Akman (Dk. 67 Diouf)

GOLLER: Dk. 41 Safuri, Dk. 48 Storm, Dk. 68, Dk. 81 Mevlüt Şimşek (Antalyaspor), Dk. 51 Ezeh, Dk. 82 Diouf, Dk. 90+3 İbrahim Akdağ (P) (Keçiörengücü)

SARI KARTLAR: Soner Dikmen, Boli (Antalyaspor), İbrahim Akdağ, Wellington (Keçiörengücü)

Antalyaspor, 1'inci Lig'in ilk haftasında sahasında oynadığı maçta Keçiörengücü'nü 4-3 yendi.

18'inci dakikada yay üzerinde topu önünde bulan Ezeh'in vuruşunda meşin yuvarlak direkten oyun alanına geri döndü.

41'inci dakikada Keçiörengücü savunmasının uzaklaştıramadığı topu önünde bulan Safuri'nin ceza alanı çizgisi üzerinden sol ayağıyla sert vuruşu savunmaya da çarpınca kaleciyi yanılttı ve top ağlarla buluştu: 1-0.

48'inci dakikada Storm'un orta sahadan aldığı ve hızla ceza yayına doğru sürdüğü topu Van de Streek'e verdi. Streek de tekrar pasını Storm'a doğru verirken, oyuncu penaltı noktasının arkasından sağ ayağıyla yaptığı vuruşta topu kaleci Emre'nin solundan ağlara gönderdi: 2-0.

51'inci dakikada sol kanatta topu kontrol eden Ezeh, çaprazdan ceza alanına girerken dar açıda olmasına rağmen yaptığı vuruşta topu ağlarla buluşturdu: 2-1.

68'inci dakikada orta sahada Erdoğan Yeşilyurt'un derinlemesine attığı topta Boli, kaleciyi ve savunmayı geçerken topu önünde bulan Mevlüt Şimşek, meşin yuvarlağı boş kaleye gönderdi: 3-1.

81'inci dakikada sol kanattan gelişen Antalyaspor atağında Storm'un pasında Erdoğan, topu son çizgiye kadar taşıdı. Erdoğan'ın yerden ortasında arka direkte topu kontrol eden Mevlüt Şimşek'in sol ayağıyla yaptığı vuruşta top ağlarla buluştu: 4-1.

82'nci dakikada kaleci Abdullah'ın büyük hatasında araya giren Diouf, meşin yuvarlağı boş kaleye gönderdi: 4-2.

90+3'üncü dakikada hakem, Ensar'ın topa elle müdahale ettiği gerekçesiyle penaltı noktasını gösterdi. Penaltıda topun başına geçen İbrahim Akdağ, kaleciyle topu ayrı noktalara gönderdi: 4-3.

Maç, Antalyaspor'un 4-3 üstünlüğüyle sona erdi.

Kaynak: DHA

Antalyaspor, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Antalyaspor sezona 4-3'lük galibiyetle başladı - Son Dakika

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