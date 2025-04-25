Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında yarın Net Global Sivasspor'a konuk olacak Onvo Antalyaspor, karşılaşmanın hazırlıklarını tamamladı.
Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde teknik direktör Emre Belözoğlu yönetimindeki antrenmanda kırmızı-beyazlı futbolcular, taktik çalıştı.
Akdeniz temsilcisi, bugün özel uçakla Sivas'a gidecek.
BG Grup 4 Eylül Stadı'nda yarın saat 16.00'da başlayacak maçı, hakem Burak Pakkan yönetecek.
Son Dakika › Spor › Antalyaspor Sivas'a Uçuyor - Son Dakika
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