Antalyaspor'un Hedefi: Ligde Kalmak

18.04.2026 00:19
Teknik direktör Uğurlu, 4 maçta 2 galibiyetle ligde kalacaklarına inandıklarını belirtti.

Antalyaspor Teknik Direktörü Sami Uğurlu: Ligde kalacağımıza inanıyorum

TÜMOSAN Konyaspor Teknik Direktörü İlhan Palut: Antalyaspor'un ofsayt gerekçesiyle iptal edilen golü bizim için kırılma anıydı

Adem AKALAN/ ANTALYA, – ANTALYASPOR, Süper Lig'in 30'uncu haftasında sahasında Konyaspor'a 2-0 yenildi. Maç sonunda açıklamalarda bulunan Antalyaspor Teknik Direktörü Sami Uğurlu, ligde kalan 4 maçta iyi sonuçlar alacaklarını ve ligde kalacaklarına inandığını kaydederken; Konyaspor Teknik Direktörü İlhan Palut ise Antalyaspor'un ofsayt gerekçesiyle iptal edilen golünün kendileri için kırılma anı olduğunu ifade etti.

Antalyaspor, Süper Lig'in 30'uncu haftasında sahasında oynadığı maçta Konyaspor'a 2-0 mağlup oldu. Deplasman ekibi Konyaspor'un gollerini Gonçalves ile Melih kaydetti. Konyaspor aldığı galibiyetle puanını 37'ye yükseltirken, Antalyaspor ise 28 puanda kaldı.

Maçın kendileri için zor olacağını bildiklerini söyleyen Antalyaspor Teknik Direktörü Sami Uğurlu, "İyi bir takıma karşı oynayacağımızı biliyorduk. İyi futbol oynayan, etkili oyunculara sahip bir takıma karşı oynayacağımızı biliyorduk. Hazırlıklarımızı da buna göre yaptık. İlk 5-6 dakika sonrasında bire bir eşleşmeleri tam sağlayarak, stoperleri öne çıkararak bire bir eşleşme ve kazanacağımız topları ikinci, üçüncü bölgeye hücum varyasyonlarıyla taşıyıp sonuca gitmek istedik. Rakibe pozisyonlar verdik. İlk yarıda biz de iki pozisyona girdik. Ancak ikinci yarıya biraz daha iyi başladığımızı söyleyebiliriz. Özellikle ilk 15-20 dakika iyiydik. Sonrasında kalemize geldikleri ilk topta, merkez orta sahadaki savunma oyuncusunun yaptığı koşuyla gol yedik. Daha sonra oyuncu değişiklikleriyle birlikte ön bölgede oynamaya çalıştık. Daha kalabalık şekilde hücuma gitmek istedik. 6-7 oyuncuyla ön bölgede kalmak istedik. Ancak sonuçlandırmada sorun yaşadık. Maalesef bu problemleri zaman zaman yaşıyoruz. Bugün de onlardan bir tanesiydi" dedi.

'LİGDE KALACAĞIMIZA İNANIYORUM'

Son 4 maçın kaldığını ve ligde kalacaklarına inandıklarını söyleyen Sami Uğurlu, "Tabii ki dört maç kaldı. Bizim için kolay değil. Ancak ilk gün geldiğimizde söylediğimiz gibi ligde kalacağımıza kesinlikle inanıyoruz. Oyuncularımıza da inanıyoruz. Evet, zaman zaman bunu gösteremiyoruz. Ancak baktığımızda rakiplerimize göre daha iyi bir avantajımız var. Bugün kazansaydık belki ligi bitirebilirdik. Çok kazanmak istedik ama böyle maçları kazanmak için daha riskli oynamak ve daha yüksek tempoya çıkmak gerekiyor. Birebir eşleşmelerde bu maç bizim için çok özeldi ama kazanamadık. Taraftarımızdan ve şehrimizden özür diliyoruz. Dört maçın en az iki tanesini kazanarak ligde kalacağımızı düşünüyorum" diye konuştu.

İLHAN PALUT: MAÇIN EN NET POZİSYONLARINI YAKALAYAN TAKIM BİZDİK

Ligin son 5 maçından birini oynadıklarını ifade eden Konyaspor Teknik Direktörü İlhan Palut, "Son maçlarda puan anlamında boş geçmediğimiz bir dönem yaşadık. Bu da bize alt sıralardaki yarışta maç öncesinde belli bir avantaj sağladı. Ancak her şeyi düşünmemiz gereken haftalardayız. Puanlara ihtiyacımız devam ediyordu. Rakibe baktığınızda Antalyaspor'un da şiddetle puana ihtiyacı vardı. Bu nedenle çok kritik bir karşılaşmaya çıktık. Açıkçası puansal olarak biraz rahatlamanın bizi bir adım geri çekmesinden endişe ediyordum. Bunu aşabilmek için bazı oyuncularımı bu maçta kullanmak istedim. Başından sonuna kadar disiplinle oynayan, taktiğe bağlı kalan bir Konyaspor vardı. Dönem dönem Antalyaspor'un çok adamla ceza sahamızı zorladığı ve karamboller oluşturduğu pozisyonlar oldu. Genel anlamda maçın en net pozisyonlarını yakalayan takım bizdik" dedi.

'ANTALYASPOR'UN OFSAYT GOLÜ BİZİM İÇİN KIRILMA ANIYDI'

Antalyaspor'un ofsayt gerekçesiyle iptal edilen golünün kendileri adına kırılma anı olduğunu belirten Palut, "Bizim bir golümüz ofsayt nedeniyle, onların da golü ofsayt nedeniyle iptal edildi. Bizim adımıza o golün iptali kırılma noktasıydı. İkinci yarıya Antalyaspor daha baskılı başladı ancak 1-0'dan sonra büyük alanlar ve önemli pozisyonlar bulduk. Sonunda skoru artırmayı başardık. Oyuncularımı her şeyden önce 90 dakika boyunca gösterdikleri oyun disiplini için tebrik ediyorum. Bu yarışın ne kadar zor ve psikolojik olarak ne kadar yıpratıcı olduğunu biliyorum. Antalyaspor tarafına da bu yarışta hocalarına, ekibine ve takıma başarılar diliyorum" diye konuştu.

'ASLOLAN 3 PUANDI'

Maç öncesinde zor bir karşılaşma beklediğini belirten İlhan Palut, "Nitekim mücadele gücü çok yüksek bir maç oldu. Bugün bizim için aslolan aldığımız 3 puan ve ligde daha rahat bir konuma gelmekti" dedi.

'FENERBAHÇE İLE OYNANACAK HİÇBİR MAÇ KOLAY DEĞİL'

Hafta içerisinde Fenerbahçe ile bir kupa maçı oynayacaklarını belirten Palut, konuşmasını şöyle tamamladı:

"Lig yarışı kızıştığında kupa planlaması insanı düşündürüyor. Antalyaspor maçının hemen sonrasında oynayacağız. Bugün lig anlamında kendimizi daha iyi hissediyoruz. Fenerbahçe ile oynanacak hiçbir maç kolay değil. Onlar da zorlu bir şampiyonluk yarışında. Biz kendi sahamızda en iyisini yapmaya çalışacağız. Büyük cümleler kurmak istemiyorum. Gerçekten zor bir maç olacak. Takımımızı kısa sürede en iyi şekilde hazırlamaya çalışacağız. Çok kaliteli oyunculara sahip bir takıma karşı oynayacağız. Elimizden gelenin en iyisini yapacağız. İnşallah taraftarımızı mutlu edecek bir sonuç alırız."

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Antalyaspor'un Hedefi: Ligde Kalmak - Son Dakika

Arif Güran adliye önünde isyan etti: Narin’in vebali bu toplumun üstündedir Arif Güran adliye önünde isyan etti: Narin'in vebali bu toplumun üstündedir
Uzmanlar, dijital platformların şiddeti normalleştirme riski taşıdığını belirtiyor Uzmanlar, dijital platformların şiddeti normalleştirme riski taşıdığını belirtiyor
SGK’ye 100 sosyal güvenlik denetmen yardımcısı alınacak SGK'ye 100 sosyal güvenlik denetmen yardımcısı alınacak
Takside çıkan tartışmada arkadaşını tabanca ile vurdu Takside çıkan tartışmada arkadaşını tabanca ile vurdu
Madende elektrik akımına kapılan işçi hayatını kaybetti Madende elektrik akımına kapılan işçi hayatını kaybetti
İki saldırgan, tek profil: Dijital şiddetin ortak izleri İki saldırgan, tek profil: Dijital şiddetin ortak izleri
Maraş saldırganı için olay iddia: Çok eşli bir ilişkimiz vardı Maraş saldırganı için olay iddia: Çok eşli bir ilişkimiz vardı
Okul saldırganının yeni görüntüsü ortaya çıktı Canlı yayında şarjöre mermi doldurmuş Okul saldırganının yeni görüntüsü ortaya çıktı! Canlı yayında şarjöre mermi doldurmuş
Saat verildi Babül Mendeb Boğazı’nda askeri gerilim iddiası Saat verildi! Babül Mendeb Boğazı’nda askeri gerilim iddiası
Türkiye’den Avustralya vatandaşlarına vize muafiyeti Türkiye’den Avustralya vatandaşlarına vize muafiyeti
Tokat’ta yangından komşusunu kurtarmak isterken canından oldu Tokat'ta yangından komşusunu kurtarmak isterken canından oldu

23:55
Fransa’da First Lady’yi çileden çıkaracak samimiyet, Macron Meloni’yi öperek karşıladı
Fransa'da First Lady’yi çileden çıkaracak samimiyet, Macron Meloni'yi öperek karşıladı
23:51
A101, CarrefourSA’yı satın alıyor
A101, CarrefourSA’yı satın alıyor
23:43
Tedesco’dan son dakikada yenilen gole tek kelimelik tepki
Tedesco'dan son dakikada yenilen gole tek kelimelik tepki
23:28
Avrupa’da Türk finali Galatasaray, EuroLeague’de Fenerbahçe’nin rakibi oldu
Avrupa'da Türk finali! Galatasaray, EuroLeague'de Fenerbahçe'nin rakibi oldu
23:19
Gülistan Doku soruşturmasında Elazığ’da gözaltına alınan Tuncay Sonel Erzurum’a getirilecek
Gülistan Doku soruşturmasında Elazığ'da gözaltına alınan Tuncay Sonel Erzurum'a getirilecek
22:34
Trump açıkladı, İran anında yalanladı: Hiçbir zaman olmayacak
Trump açıkladı, İran anında yalanladı: Hiçbir zaman olmayacak
22:25
Gülistan Doku dosyasında Tunceli karıştı: “Katil” sloganları yükseldi
Gülistan Doku dosyasında Tunceli karıştı: “Katil” sloganları yükseldi
22:08
Fenerbahçe, 10 kişi kalan Çaykur Rizespor karşısında 908’de yıkıldı
Fenerbahçe, 10 kişi kalan Çaykur Rizespor karşısında 90+8'de yıkıldı
22:01
ABD’de dev dolu felaketi: Araçların camları bile kırıldı
ABD’de dev dolu felaketi: Araçların camları bile kırıldı
21:52
Netanyahu, Trump’ın restlerine meydan okudu: Barışa giden yol uzun, Hizbullah ile henüz işimizi bitirmedik
Netanyahu, Trump'ın restlerine meydan okudu: Barışa giden yol uzun, Hizbullah ile henüz işimizi bitirmedik
21:04
Gülistan Doku soruşturmasında itirafçı olan Gökhan Ertok’un ifadesi ortaya çıktı: Vali beni kandırıp, kullandı
Gülistan Doku soruşturmasında itirafçı olan Gökhan Ertok'un ifadesi ortaya çıktı: Vali beni kandırıp, kullandı
SON DAKİKA: Antalyaspor'un Hedefi: Ligde Kalmak - Son Dakika
