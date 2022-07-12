Antrenmanda Van Aanholt ile kavga eden Kerem'den iolay sonrası ilk sözler: Bu tür münakaşalar yaşanabilir ancak aramızda sevgi ve saygı bakidir - Son Dakika
Üye Girişi

Antrenmanda Van Aanholt ile kavga eden Kerem'den iolay sonrası ilk sözler: Bu tür münakaşalar yaşanabilir ancak aramızda sevgi ve saygı bakidir

12.07.2022 18:18

Avusturya'da sürdüren Galatasaray'ın antrenmanında futbolcular Kerem Aktürkoğlu ile Van Aanholt arasında yaşanan kavga gündeme bomba gibi düşmüştü. Olayla ilgili açıklamada bulunan milli futbolcu Aktürkoğlu, "Daha iyiyi başarmak için sınırlarımızı zorladığımız çalışma ortamımızda bu tür münakaşalar yaşanabilir ancak aramızda sevgi ve saygı bakidir." dedi.

Galatasaraylı futbolcu Kerem Aktürkoğlu, Avusturya'da kamp yapan sarı-kırmızılı ekibin bu sabah gerçekleştirdiği antrenmanda gerginlik yaşadığı takım arkadaşı Patrick van Aanholt ile aralarında sıkıntı olmadığını bildirdi. Kerem Aktürkoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, olayın kavga olarak lanse edilmesinin doğru olmadığını belirtti.

"BU TÜR MÜNAKAŞALAR YAŞANABİLİR"

Sarı-kırmızılı futbolcu, antrenmanda yaşanan olayla ilgili şu paylaşımda bulundu: "Bu sabah antrenmanda bir ikili mücadele sonrasında takım arkadaşımla futbolun doğası gereği yaşadığım tartışma, bağlamından koparılarak 'fiziki şiddet içeren bir kavga' olarak lanse edilmiş. Biz aynı hedef için ter döken, Galatasaray'ın başarısı için tüm benliğimizi ortaya koyan takım arkadaşlarıyız. Daha iyiyi başarmak için sınırlarımızı zorladığımız çalışma ortamımızda bu tür münakaşalar yaşanabilir ancak aramızda sevgi ve saygı bakidir. Bu olay haberleştirilirken bunun unutulmaması gerekir. Kamuoyuna saygılarımla."

YORUMLAR
500
Galatasaray'da gündeme bomba gibi düşen gelişme! Kerem ile Aanholt antrenmanda birbirine girdi Galatasaray'da gündeme bomba gibi düşen gelişme! Kerem ile Aanholt antrenmanda birbirine girdi Ömer Bayram ve Aytaç Kara'nın tavırları antrenmana damga vurdu! Galatasaray'dan kovulmaları istendi Ömer Bayram ve Aytaç Kara'nın tavırları antrenmana damga vurdu! Galatasaray'dan kovulmaları istendi
Kaynak: AA

Kerem Aktürkoğlu, Galatasaray, Avusturya, kavga, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Antrenmanda Van Aanholt ile kavga eden Kerem'den iolay sonrası ilk sözler: Bu tür münakaşalar yaşanabilir ancak aramızda sevgi ve saygı bakidir - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
18:16 Fener'in golcüsü Premier Lig'den! Joshua King bu akşam İstanbul'a geliyor
18:12 ABD Afrin'de düzenlediği hava saldırısında DEAŞ'ın önemli ismi Mahir el-Agal'ı öldürdü
18:05 Sosyal medya bu aşkı konuşuyor! Çengelköy'de bir vatandaş sokaktaki taş parkeleri kalple donattı
17:48 Galatasaray'da gündeme bomba gibi düşen gelişme! Kerem ile Aanholt antrenmanda birbirine girdi
17:39 ABD Başkanı Biden'ın oğlunun telefonundan çıkan uygunsuz görüntüler ülkeyi karıştırdı! Biden'ın istifası gündemde...
17:05 Ömer Bayram ve Aytaç Kara'nın tavırları antrenmana damga vurdu! Galatasaray'dan kovulmaları istendi
16:54 Gürsel Tekin'in genç eşi Mehtap Özkan'a hacker darbesi! Fotoğrafları silinirken, bazı kişiler de takipten çıkarılmış
16:37 Aile Destek Programı'nda hane başı 7 bin 200 lira! Tam 4 milyon aile devlet desteğinden faydalanacak
16:18 Kıvanç Tatlıtuğ, 3 ay önce doğan oğlu Kurt Efe'yle poz verdi: "Babalık yakıştı"
16:16 Gaza gelip içinde yüksek oranda alkol bulunan likörü kafasına diken şahıs öldü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.07.2022 18:23:22. #1.11#
SON DAKİKA: Antrenmanda Van Aanholt ile kavga eden Kerem'den iolay sonrası ilk sözler: Bu tür münakaşalar yaşanabilir ancak aramızda sevgi ve saygı bakidir - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement