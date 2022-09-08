Eskişehirli gülleciler Avrupa için gün sayıyor - Son Dakika
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Eskişehirli gülleciler Avrupa için gün sayıyor

08.09.2022 09:49
Eskişehirli gülleciler Avrupa için gün sayıyor

Antrenör Ufuk Ustuna, yeni sezon antrenmanlarına alt yapıdan yetiştirdiği milli gülleci Özlem Özcan ve Türkiye 3'ncüsü Muhammet Usta ile başladığını belirterek "Özlem'i Avrupa Gençlik Olimpik Oyunları'na (EYOF), Muhammet'i ise Avrupa Gençler Şampiyonası'na hazırlıyorum" dedi.

Antrenör Ufuk Ustuna, yeni sezon antrenmanlarına alt yapıdan yetiştirdiği milli gülleci Özlem Özcan ve Türkiye 3'ncüsü Muhammet Usta ile başladığını belirterek "Özlem'i Avrupa Gençlik Olimpik Oyunları'na (EYOF), Muhammet'i ise Avrupa Gençler Şampiyonası'na hazırlıyorum" dedi.

Antrenör Ufuk Ustuna, Konya'da düzenlenen 5. İslami Dayanışma Oyunları ile beraber gayet başarılı bir sezonu geride bıraktıklarını ve yeni sezona ise alt yapıdan yetiştirdiği 15 yaşındaki milli gülleci Özlem Özcan ve Muhammet Usta'yı hazırlayarak başladığından bahsetti. Antrenmanlarını genellikle Eskişehir Vali Sönmez Spor Kompleksi'nde yaptıklarını dile getiren tecrübeli eğitmen Ustuna, "Bu sezon Özlem Özcan ile Slovenya'da düzenlenecek olan EYOF'u (Avrupa Gençlik Olimpik Oyunları), Muhammet Usta'yı ile de Romanya'daki Avrupa Gençler Şampiyonası'nı hedefliyoruz" şeklinde konuştu.

"Özlem 1 yıllık sporcu olmasına rağmen EYOF'ta 5'nci oldu"

Sporcusu Alperen Karahan ile istedikleri dereceleri elde ettiklerini ve 2023'ün Mart ayında ise İstanbul'da yapılacak olan Avrupa Salon Atletizm Şampiyonası'na gideceklerini aktaran Ustuna, "Türkiye U23 ve Büyükler Atletizm Şampiyonası'nda rekorlar elde ettik. Müthiş bir sezonu ardımızda bıraktık. Şimdi ise Muhammet Uzun ve Özlem Özcan'ı şampiyonluğa taşıyacağız. Özlem, 1 yıllık sporcu olmasına rağmen EYOF'ta 5'nci oldu. İlk uluslararası müsabakasında final yaptı. Umarım seneye finalin de üzerine çıkarak madalya almak için uğraşacaktır" dedi.

"Hafif hafif teknik idmanlara başladık"

Büyük yaş grubu sporcularının 15 günlük bir arada olduklarını söyleyen Ustuna, konu ile alakalı olarak şu şekilde değerlendirmelerde bulundu:

"Ufak yaş grubu kategorisinin yarışları erken bittiğinden dolayı 2 haftalık bir dinlenme periyodundaydılar fakat şimdi aktif bir şekilde antrenmanlarımıza tekrar başladık. Genel olarak idmanlarımız yarış takvimine göre 5 ile 6 gün arasında değişiyor. Örneğin 4 gün halter ile ağırlık çalışıyorsak kalan 3 günü ise atış çalışmaları ile tamamlıyoruz. Patlayıcı güç olarak engelli ve merdiven sıçramaları yapıyoruz. Yeni sezon büyükler için 1 Ekim'de başlayacak. Ufaklar ile hafif hafif teknik idmanlara başladık. Şu an ki hedefimiz Mart'taki Avrupa Şampiyonası'dır."

"5 kilogramda 17 metrelik bir derecem var"

"Derecelerim Türkiye'ye göre orta seviyede" diyen Türkiye 3'üncüsü atlet Muhammet Usta, "15-16-17 metrelerde atışlar yapıyorum. 5 kilogramda 17 metrelik bir derecem var. Aynı şekilde 1 aydır 6 kilogram üzerine çalışmalara başladım. Son yarışta da yine 6 kilogram ile 15.31 metrelik bir atış gerçekleştirmiştim. Şu an Romanya'daki Avrupa Şampiyonası'na hazırlanıyorum" dedi.

"Avrupa barajına çok yaklaşmıştım"

Türkiye 3'üncülüğünü 17 metrelik bir derece ile Ankara'da kazandığını anlatan Usta, "Avrupa barajına çok yaklaşmıştım ama Türkiye 2'nciliğini birkaç santimetre ile kaçırdığım için Kudüs'e gidemedim. Onun dışında herhangi bir başarı elde etmedim fakat gelecekte olimpiyatları hedefliyorum. En yakın tarihte ise 6 kilogram kategorisinde Romanya'da mücadelede edeceğim. Orada 17 metre ile sezonu açarsam benim için çok iyi olacak" diyerek kendisini ifade etti.

"Bu yıl her şey daha iyi olacak"

Eskişehirli milli sporcu Özlem Özcan, bir kadın olarak erkek sporu olarak görülen gülle atma branşının kendisini zorlamadığını ve antrenörü Ufuk Ustuna ile bu işi severek yaptığını dile getirerek, "Burada halter ve atış antrenmanları başta olmak üzere zıplama ve koşu çalışmaları yapıyoruz. Yoğun çalışmalarımıza rağmen EYOF'ta daha iyi bir sonuç bekliyordum ama 5'nci olduk. Bu durum benden kaynaklanıyor. Fakat bu yıl her şey daha iyi olacak" dedi. - ESKİŞEHİR

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Kaynak: İHA

Avrupa Gençlik Olimpik Oyunları, Özlem Özcan, Türkiye, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Eskişehirli gülleciler Avrupa için gün sayıyor - Son Dakika

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