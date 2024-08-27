Arapgirspor, yeni sezon öncesi hazırlıklarını sürdürüyor - Son Dakika
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Arapgirspor, yeni sezon öncesi hazırlıklarını sürdürüyor

Arapgirspor, yeni sezon öncesi hazırlıklarını sürdürüyor

Bölgesel Amatör Lig'de (BAL) Malatya'yı temsil eden Arapgirspor, yeni sezon öncesi hem saha içinde hem de saha dışında yoğun bir hazırlık süreci yürütüyor.

27.08.2024 11:38  Güncelleme: 11:39
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Bölgesel Amatör Lig'de (BAL) Malatya'yı temsil eden Arapgirspor, yeni sezon öncesi hem saha içinde hem de saha dışında yoğun bir hazırlık süreci yürütüyor.

6 Şubat depreminden dolayı lige katılamayan Arapgirspor, depremin yaralarını sarmak ve unutmak için hazırlıklarına hız verdi.

Arapgirspor Basın Sözcüsü H. Sercan Erduran konuyla ilgili bir açıklama yaparak, yeni sezon kampı için bilgiler verdi. Depremden dolayı lige katılmadıklarını belirten Erduran, depremin yaralarını unutmak istediklerini ifade etti. Bu sezon tekrardan lige katıldıklarını ifade eden Erduran, "Malatya'da 6 takımdan 2'si katılmadı. Biz de Malatya'yı en iyi şekilde temsil etmek için gayret ediyoruz. Bal Ligine katılan tüm takımlara da başarılar diliyoruz" dedi.

Fikstür belli olmamakla birlikte 4 takımdan 2'sinin düşeceğini, Malatya takımları için zor bir süreç olacağını dile getiren Erduran, " İnşallah 3. Lige bizden bir takım yükselir. 23 kişilik kadroyla lige hazırlanacağız. Maddiyat işin zor kısmı. Sponsorluk arayışlarımız devam ediyor. sorumlu olarak aramızda topladığımız paralarla bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Tesisleşme olarak da bu sene konteyner tesis kurduk, orda devam ediyoruz. Yeni sezon hazırlıklarına ise 27 Ağustos Salı günü başlayacağız. Öncelikle Malatya kulüplerimiz olmak üzere Bal ligi 3. Grupta bulunan bütün takımlara tekrardan başarılar dileriz. Centilmence ve kazasız sakatlıksız bir sezon olması temenni ediyoruz" şeklinde konuştu.

Erduran, "Genç koşan bir ekip kurduk içlerine tecrübeli 4 oyuncu daha katarak lige hazır hale girmek istiyoruz. Ekonomik olarak ülkemiz zor dönemlerden geçiyor çoğu takım lige katılamadı. Biz de faaliyetlerimizin devam etmesi için canla başla mücadele ediyoruz. İşadamı hemşerilerimizden sponsorluk konusunda desteklerini bekliyoruz" dedi.

Arapgirspor Basın Sözcüsü H. Sercan Erduran ayrıca 17 Ekim Perşembe günü saat 19.00'da İstanbul'da Florya İdeal Salon Tesisleri'nde Arapgirspor'un '40. Yıl Gecesi' ile yeni sezon heyecanını kutlayacaklarını belirtti.

Erduran kulübün bugüne kadar anlaştığı futbolcuların isimlerini de paylaşarak, "Arapgirspor olarak bugüne kadar Aydınspor 1923'den orta saha oyuncusu Ufuk Özbek, Aydın Büyükşehir Belediyespor'dan ortasaha oyuncusu Oğuzhan Sönmez, Kırşehir Gençlik Hizmetleri ve Spor'da orta saha oyuncusu Mustafa Kibar Çiçek, 1926 Bulancakspor'dan stoper Muharrem Kaan Ceylan, Erzincan Ulalarspor'dan stoper Kaan Uluşen, Çiğli Belediyespor'dan orta saha oyuncusu Mert Yılmaz, Çankırı Saray 18 Spor Kulübü'nden kaleci Burak Yalçınlar, Akçakale Belediyespor'dan stoper Süleyman Demirkol, Şehit Kamil Belediyespor'dan ortasaha oyuncusu Samet Öztürk, Malatyaspor'dan ortasaha oyuncusu Bilal Mağaç, HD Osmangazi Gençlikspor'dan kaleci Ali Kolat, Sur Belediyespor'dan ortasaha oyuncusu Furkan Karahan, Aydın Büyükşehir Belediyespor'dan ortasaha oyuncusu Eyüphan Aybaş ve Sivas U19'dan forvet Umut Gundogdu'yu kadromuza kattık" diye konuştu. - MALATYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Arapgirspor, yeni sezon öncesi hazırlıklarını sürdürüyor - Son Dakika

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