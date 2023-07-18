Alarmlar kurulsun! İşte Arda Güler'in Real Madrid formasıyla çıkacağı ilk maçın tarihi - Son Dakika
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Alarmlar kurulsun! İşte Arda Güler'in Real Madrid formasıyla çıkacağı ilk maçın tarihi

18.07.2023 15:10

Arda Güler, Real Madrid formasıyla ilk sınavını İtalyan devi Milan karşısında verecek. Soccer Champions Tour kapsamında oynanacak dev mücadele 24 Temmuz Pazartesi 05:00'te başlayacak.

Arda Güler, Real Madrid formasıyla ilk sınavını İtalyan devi Milan karşısında verecek. ABD'de düzenlenecek "Soccer Champions Tour" kapsamında oynanacak mücadelenin ilk düdüğü 24 Temmuz Pazartesi 05.00'te çalacak.

EL CLASICO'DA FORMA GİYECEK

Real Madrid'in Fenerbahçe'den transferi Arda Güler, ilk günlerden yeni hocasını etkilemeyi başardı. Teknik Direktör Ancelotti'yi antrenmanlardaki performansıyla adeta büyüleyen 18 yaşındaki futbolcu, ABD kampında "El Clasico" oynama fırsatı da yakalayacak. Eflatun-beyazlılar, "Soccer Champions Tour" organizasyonunda 30 Temmuz Pazar 00.00'da Barcelona ile karşı karşıya gelecek.

23 Temmuz'da başlayacak "Soccer Champions Tour" programı şöyle:

  • 05:30/23 Temmuz Pazar: Barcelona – Juventus
  • 05:00/24 Temmuz Pazartesi: Real Madrid – AC Milan
  • 03:30/27 Temmuz Perşembe: Real Madrid – Manchester United
  • 05:30/27 Temmuz Perşembe: Arsenal – FC Barcelona
  • 05:30/28 Temmuz Cuma: Juventus – AC Milan
  • 00:00/30 Temmuz Pazar: FC Barcelona – R.Madrid
  • 06:00/2 Ağustos Çarşamba: AC Milan – Barcelona
  • 02:30/3 Ağustos Perşembe: Juventus – R. Madrid
Tüm Türkiye'ye alarm kurdurtacak! İşte Arda Güler'in Real Madrid formasını giyeceği ilk maçın tarihi
Tüm Türkiye'ye alarm kurdurtacak! İşte Arda Güler'in Real Madrid formasını giyeceği ilk maçın tarihi
Tüm Türkiye'ye alarm kurdurtacak! İşte Arda Güler'in Real Madrid formasını giyeceği ilk maçın tarihi
Tüm Türkiye'ye alarm kurdurtacak! İşte Arda Güler'in Real Madrid formasını giyeceği ilk maçın tarihi
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Real Madrid, Arda Güler, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Alarmlar kurulsun! İşte Arda Güler'in Real Madrid formasıyla çıkacağı ilk maçın tarihi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Alarmlar kurulsun! İşte Arda Güler'in Real Madrid formasıyla çıkacağı ilk maçın tarihi - Son Dakika
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