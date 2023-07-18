Arda Güler, Real Madrid formasıyla ilk sınavını İtalyan devi Milan karşısında verecek. ABD'de düzenlenecek "Soccer Champions Tour" kapsamında oynanacak mücadelenin ilk düdüğü 24 Temmuz Pazartesi 05.00'te çalacak.
Real Madrid'in Fenerbahçe'den transferi Arda Güler, ilk günlerden yeni hocasını etkilemeyi başardı. Teknik Direktör Ancelotti'yi antrenmanlardaki performansıyla adeta büyüleyen 18 yaşındaki futbolcu, ABD kampında "El Clasico" oynama fırsatı da yakalayacak. Eflatun-beyazlılar, "Soccer Champions Tour" organizasyonunda 30 Temmuz Pazar 00.00'da Barcelona ile karşı karşıya gelecek.
23 Temmuz'da başlayacak "Soccer Champions Tour" programı şöyle:
Son Dakika › Spor › Alarmlar kurulsun! İşte Arda Güler'in Real Madrid formasıyla çıkacağı ilk maçın tarihi - Son Dakika