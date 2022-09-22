AXA Sigorta Kupa Voley grup etabında İzmir temsilcileri Arkas Spor ve Altekma yarın ilk maçlarına çıkacak. B Grubu'nda yer alan Arkas Spor , ilk sınavında İstanbul Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu'nda saat 16.00'da Bitlis ekibi Türkiye Şehit Aileleri Derneği (TÜRŞAD) ile karşılaşacak. Kupanın son şampiyonu Arkas Spor, cumartesi günü Tokat Belediye Plevne, pazar günü Spor Toto ile mücadele edecek.

Kaynak: DHA

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Son Dakika › Spor › Arkas Spor ve Altekma kupa sınavlarında - Son Dakika

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