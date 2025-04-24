Atletizm tutkunu "67'lik delikanlı", 12 yılda 108 madalya kazandı - Son Dakika
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Atletizm tutkunu "67'lik delikanlı", 12 yılda 108 madalya kazandı

Atletizm tutkunu "67\'lik delikanlı", 12 yılda 108 madalya kazandı

Emekli olduktan sonra 12 yıl önce atletizme başlayan 67 yaşındaki Necati Kukul, katıldığı 110 yarışta 108 madalya elde etti.

24.04.2025 11:31
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Emekli olduktan sonra 12 yıl önce atletizme başlayan 67 yaşındaki Necati Kukul, katıldığı 110 yarışta 108 madalya elde etti.

Gençliğinde bir süre futbol oynadıktan sonra spordan uzaklaşan 2 çocuk babası emekli Kukul, 2013'te eşiyle Trabzon'dan Mersin'e taşındı.

Daha sonra atletizme başlayan Kukul, 12 yılda aralarında yarı maraton ve 10 kilometre koşusu olmak üzere 110 yarışa katılarak kendi yaş grubunda 8 birincilik elde etti.

Edirne, İzmir, Trabzon, Gaziantep, Kayseri ve Konya'da düzenlenen maratonlara katılan Kukul, son olarak Niğde'de Şehit Ömer Halisdemir anısına düzenlenen 2. Geleneksel Doğuş Holding Niğde Yarı Maratonu'nda da ikinci oldu.

Necati Kukul, 27 Nisan'da düzenlenecek Türkiye İş Bankası İstanbul Yarı Maratonu'nda 109'uncu madalya için ter dökecek.

"10-12 senedir koşuyorum"

Necati Kukul, AA muhabirine, 1978'de Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde spora başladığını ve orada 2 sene spor yaptığını söyledi.

Askere gittikten sonra spora ara verdiğini anlatan Kukul, şöyle konuştu:

"Askerlik, iş hayatı, evlilik derken sporu sonlandırdım, emekli olduktan sonra tekrar başladım. 10-12 senedir koşuyorum. Niğde'deki 110'uncu yarışımda 108. madalyam oldu. Türkiye birinciliklerim, ikinciliklerim ve üçüncülüklerim var. Masterler Balkan Pist Şampiyonası'nda dördüncü ve milli oldum. Çok şükür koşmayı seviyorum. Arkadaşlarıma, yaşıtlarıma her yaştan insana spor yapmalarını tavsiye ediyorum. Bir gün 24 saat. Spor yapmaya yarım saat, 1 saat zaman ayırsınlar. Koşma sayesinde hiçbir şikayetim, sağlık problemim yok."

Niğde'de düzenlenen yarı maratonda da derece giren Kukul, "Madalyalarımızı ve kupamızı aldık. Mutlu, mesut, bahtiyar evimize döneceğiz. Ne mutlu bana ikinci oldum. Verdiğimiz emeğin karşılığını kürsülere çıkarak alabiliyoruz. Daha önce Edirne'ye, İzmir'e, Datça'ya gittim. 18 saat otobüsle yol gittim, yorgun argın yarışa katıldım." ifadelerini kullandı.

"Arkadaşım bastonla yürüyormuş üzüldüm"

Necati Kukul, atletizm sayesinde hem spor yaptığını hem de turistik geziler yaptığını söyledi.

Bundan sonra gerçekleştirilecek maratonlara da katılacağını vurgulayan Kukul, şunları kaydetti:

"Bir hafta sonra İstanbul'da maraton var ona katılacağım. Spor sayesinde ülkemizi tanımış oluyorum. Arkadaşlarım, dostlarım oluyor. Türkiye'de ve dünyada 5 bine yakın arkadaşım var, hepsi sporcu. Tayland'da koşucular yaptığı idmanı paylaşırlar onları beğenirim, ben yaptığım idmanı paylaşırım onlar beğenir. Spor sayesinde sosyalleşiyoruz. Geçen bir arkadaşım aradı ve 'Sen her gün koşuyorsun, ben hasta oldum' dedi. Bastonla yürüyormuş üzüldüm. Lisede yanımda oturan bir arkadaşım."

Kukul, yaşıtlarının kendisini rol model olarak gördüğünü dile getirdi.

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Kaynak: AA

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