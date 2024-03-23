Attila Szalai'nin, Süper Lig'deki şampiyonluk favorisi Fenerbahçe - Son Dakika
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Attila Szalai'nin, Süper Lig'deki şampiyonluk favorisi Fenerbahçe

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Macaristan A Milli Futbol Takımı'nın stoperi Attila Szalai, Türkiye'yi mağlup ettikleri maçın ardından yaptığı açıklamada, eski takımı Fenerbahçe'nin Süper Lig'deki şampiyonluk favorisi olduğunu söyledi. Szalai ayrıca Türk oyuncuların yeteneklerini ve Türk Milli Takımı'nın potansiyelini övdü.

23.03.2024 03:23  Güncelleme: 03:25
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Attila Szalai'nin, Süper Lig'deki şampiyonluk favorisi Fenerbahçe

BUDAPEŞTE - Macaristan A Milli Futbol Takımı'nın stoperi Attila Szalai, Süper Lig'de şampiyonluk favorisi olarak eski takımı Fenerbahçe'yi gördüğünü söyledi.

Macaristan, Avrupa Futbol Şampiyonası hazırlıkları kapsamında Puskas Arena'da karşılaştığı Türkiye'yi 1-0 mağlup etti. Maçın ardından Macarların 26 yaşındaki savunmacısı Attila Szalai, basın mensuplarına açıklamalar yaptı. Bir dönem Fenerbahçe forması da giyen Szalai, röportajını Türkçe verdi.

"Bence iyi bir maç oynadık"

Müsabakayı değerlendirerek sözlerine başlayan Attila Szalai, "Bence iyi bir maç oynadık, güçlü bir takıma karşı. Savunmada ve hücumda iyi çalıştık ve kazandık. Şimdi çok mutluyuz. Biraz yorgunuz. Oyunumuzda son 10 dakikada biraz problem de var. Her şey iyi ve güzel gidiyor. Çalışmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

"Fenerbahçe'nin her maçını izliyorum"

Szalai, Fenerbahçe'nin maçlarını takip ettiğini de aktararak, "Türkiye'de çok iyi oyuncular, çok iyi bir takım var. Hakan Çalhanoğlu, Yunus Akgün var. Arda Güler ve İrfan Can Kahveci de var, benim arkadaşlarım. Eski dostlarımla bugün konuştum, mutluyum. Fenerbahçe'nin her maçını izliyorum. Şampiyonluk bekliyorum. Başarılar bekliyorum inşallah. Güzel günler bekliyorum" cümlelerine yer verdi.

Başarılı futbolcu, Trabzonspor - Fenerbahçe maçının ardından yaşanan olaylardan dolayı ise çok mutsuz olduğunu sözlerine ekledi.

"Özledim Ozan'ı, kardeşim iyi oynadı"

Bonservisi Hoffenheim'de bulunan ancak Freiburg'a kiralanan 26 yaşındaki futbolcu, " Almanya'da mutluyum. Çok maç oynamadım ama sıkı çalışıyorum. Daha güzel günler gelecek. Takım arkadaşım Ozan Kabak ile konuştum biraz. Özledim Ozan'ı, kardeşim iyi oynadı" dedi.

Szalai, Süper Lig'deki şampiyonluk favorisinin ise Fenerbahçe olduğunu söyledi.

"Türkiye'nin çok iyi oyuncuları var"

Türk Milli Takımı'yla ilgili görüşlerini de bildiren Attila Szalai, "Türkiye'nin çok iyi oyuncuları var. Yeni bir teknik ekip var. İyi çalışıyorlar. İyi bir atmosfer de var. Her şey olabilir" şeklinde konuştu.

Szalai, EURO 2024'te Almanya, İsviçre ve İskoçya ile yer aldıkları grup hakkında, "Zor bir grubumuz var. İnşallah gruptan çıkarız, zor bir grubumuz var. İyi bir ekibimiz var. Genç bir takımımız var. Her geçen gün çalışıyoruz" açıklamasını yaptı.

Attila Szalai\'nin, Süper Lig\'deki şampiyonluk favorisi Fenerbahçe
Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Attila Szalai'nin, Süper Lig'deki şampiyonluk favorisi Fenerbahçe - Son Dakika

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