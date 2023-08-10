Avrupa'da Türk gecesi! Fenerbahçe, Beşiktaş ve Adana Demirspor rakiplerine gol oldu yağdı - Son Dakika
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Avrupa'da Türk gecesi! Fenerbahçe, Beşiktaş ve Adana Demirspor rakiplerine gol oldu yağdı

10.08.2023 23:21

UEFA Konferans Ligi 3. tur ilk maçlarında Türk takımları geceye damga vurdu. Beşiktaş, Neftçi Bakü'yü deplasmanda 3-1'lik net skorla mağlup ederken; Fenerbahçe de Maribor'u sahasında aynı skorla geçti. Adana Demirspor ise Osijek'i 5-1 mağlup ederek adeta şov yaptı.

UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. Ön Eleme Turu'nda Beşiktaş, Fenerbahçe ve Adana Demirspor rakiplerini farklı geçerek tur kapısını araladı. Beşiktaş, Neftçi Bakü'yü deplasmanda 3-1'lik net skorla mağlup ederken; Fenerbahçe de Maribor'u sahasında aynı skorla geçti. Gecenin sürprizini ise Adana Demirspor yaptı. Bu yıl ilk kez Avrupa kupalarında boy gösteren Adana temsilcisi, sahasında ağırladığı Osijek'i 5-1 mağlup etti.

BEŞİKTAŞ RAHAT KAZANDI

UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. Eleme Turu ilk maçında Beşiktaş, bu akşam Azerbaycan temsilcisi Neftçi Bakü'ye konuk oldu. Kara Kartal, Vincent Aboubakar'ın golüyle 1-0 öne geçerken mücadelenin ikinci golünü Muleka kaydetti. Farkı üçe çıkaran gol Salih'ten gelirken Gedson Fernandes'in enerjisi alkış aldı. Temsilcimiz Beşiktaş, art arda bulduğu gollerle maçta tempoyu belirleyen taraf oldu. Neftçi Bakü'nün tek golü ise Lebon'dan geldi.

Avrupa'da Türk gecesi! Fenerbahçe, Beşiktaş ve Adana Demirspor rakiplerine gol oldu yağdı

FENERBAHÇE İKİNCİ YARIDA AÇILDI

Sahasında Maribor ile karşılaşan Fenerbahçe, taraftarı önünde kazanmasını bildi. İlk yarısından gol sesi çıkmayan mücadelenin ikinci devresinde Sarı-Lacivertliler, Rodrigo Becao, İrfan Can Kahveci ve Dusan Tadic'in penaltıdan attığı gollerle sahadan 3-1 galip ayrıldı, rövanş öncesi avantajı kaptı. Slovenler'in tek sayısı Mark Strajnar'ın ayağından geldi.

Avrupa'da Türk gecesi! Fenerbahçe, Beşiktaş ve Adana Demirspor rakiplerine gol oldu yağdı

ADANA DEMİR GOL OLDU YAĞDI

Tarihinde ilk kez Avrupa kupalarına katılan Adana Demirspor, Osijek'i, 3. dakikada Svensson, 16. dakikada Yusuf Sarı, 52 ile 67. dakikada penaltıdan Cheriff N'Diaye ve 88. dakikada Yusuf Erdoğan'ın kaydettiği gollerle 5-1 mağlup etti.

Avrupa'da Türk gecesi! Fenerbahçe, Beşiktaş ve Adana Demirspor rakiplerine gol oldu yağdı
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Adana Demirspor, Fenerbahçe, Beşiktaş, Spor, Son Dakika

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23:09 Avrupa'da Türk gecesi! Fenerbahçe, Beşiktaş ve Adana Demirspor rakiplerine gol oldu yağdı
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23:07 Son Dakika: Adana Demirspor, UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. ön eleme turu ilk maçında Osijek'i 5-1 mağlup etti.
23:02 Son Dakika: Adana Demirspor, UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. ön eleme turu ilk maçında Osijek'i 5-1 mağlup etti
22:59 Son Dakika: UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. Eleme Turu ilk maçında Fenerbahçe, sahasında Maribor'u 3-1 mağlup etti.
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SON DAKİKA: Avrupa'da Türk gecesi! Fenerbahçe, Beşiktaş ve Adana Demirspor rakiplerine gol oldu yağdı - Son Dakika
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