Avrupa Halter Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil eden Dilara Uçan, kadınlar 76 kiloda 2 bronz madalya kazandı.

Türkiye Halter Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Arnavutluk'un başkenti Tiran'da düzenlenen şampiyonada mücadele eden Dilara Uçan, silkmede 121, toplamda da 220 kilo kaldırarak Avrupa üçüncüsü oldu. Dilara, koparmada ise 99 kiloyla 4. sırada yer aldı.

Organizasyonun 6. günü sonunda ay-yıldızlı sporcuların madalya sayısı 17'ye (6 altın, 6 gümüş, 5 bronz) yükseldi.

Yarın kadınlar 81 kiloda Dilara Narin podyuma çıkacak.