Sırp hakeme denmeyen kalmadı! Rennes'in Fenerbahçe'ye attığı gol öncesi yaşananlar saç baş yoldurdu

Fenerbahçe ile Rennes, UEFA Avrupa Ligi B Grubu 5. maçında Ülker Stadı'nda karşı karşıya geldi. Temsilcimiz henüz maçın başında geriye düşerken, kalemizde golü gördüğümüz pozisyon öncesi yaşananlar tartışma yarattı.

İRFAN CAN KAHVECİ YERDE KALDI

Karşılaşmanın 5. dakikasında kendi yarı alanımızdan çıkarken İrfan Can Kahveci, orta yuvarlağın hemen önünde rakibinin müdahalesiyle yere düştü. Bu pozisyonun devamında ise Gouiri topu ağlara yolladı.

TARAFTARDAN TEPKİ YAĞDI

Gol öncesi İrfan Can Kahveci'ye yapılan müdahalede hakemin oyunu devam ettirmesi tepki çekti. Sırp hakem Simovic hakkında binlerce paylaşım yapılırken, bazı futbolseverler "İkinci Ivan Bebek faciası" yorumlarında bulundu.