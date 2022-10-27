Sırp hakeme denmeyen kalmadı! Rennes'in Fenerbahçe'ye attığı gol öncesi yaşananlar saç baş yoldurdu - Son Dakika
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Sırp hakeme denmeyen kalmadı! Rennes'in Fenerbahçe'ye attığı gol öncesi yaşananlar saç baş yoldurdu

27.10.2022 20:21
Sırp hakeme denmeyen kalmadı! Rennes'in Fenerbahçe'ye attığı gol öncesi yaşananlar saç baş yoldurdu

Avrupa Ligi'nde Rennes ile grup liderliği için karşı karşıya gelen Fenerbahçe, 5. dakikada kalesinde gördüğü gol ile mücadeleye adeta geride başladı. Fransız ekibinin golü öncesi İrfan Can Kahveci'ye yapılan müdahalede Sırp hakem Simovic'in faul kararı vermemesi büyük tepki çekti.

Fenerbahçe ile Rennes, UEFA Avrupa Ligi B Grubu 5. maçında Ülker Stadı'nda karşı karşıya geldi. Temsilcimiz henüz maçın başında geriye düşerken, kalemizde golü gördüğümüz pozisyon öncesi yaşananlar tartışma yarattı.

İRFAN CAN KAHVECİ YERDE KALDI

Karşılaşmanın 5. dakikasında kendi yarı alanımızdan çıkarken İrfan Can Kahveci, orta yuvarlağın hemen önünde rakibinin müdahalesiyle yere düştü. Bu pozisyonun devamında ise Gouiri topu ağlara yolladı.

Sırp hakeme denmeyen kalmadı! Rennes'in Fenerbahçe'ye attığı gol öncesi yaşananlar saç baş yoldurdu
Sırp hakeme denmeyen kalmadı! Rennes'in Fenerbahçe'ye attığı gol öncesi yaşananlar saç baş yoldurdu
Sırp hakeme denmeyen kalmadı! Rennes'in Fenerbahçe'ye attığı gol öncesi yaşananlar saç baş yoldurdu

TARAFTARDAN TEPKİ YAĞDI

Gol öncesi İrfan Can Kahveci'ye yapılan müdahalede hakemin oyunu devam ettirmesi tepki çekti. Sırp hakem Simovic hakkında binlerce paylaşım yapılırken, bazı futbolseverler "İkinci Ivan Bebek faciası" yorumlarında bulundu.

Sırp hakeme denmeyen kalmadı! Rennes'in Fenerbahçe'ye attığı gol öncesi yaşananlar saç baş yoldurdu
Sırp hakeme denmeyen kalmadı! Rennes'in Fenerbahçe'ye attığı gol öncesi yaşananlar saç baş yoldurdu
Sırp hakeme denmeyen kalmadı! Rennes'in Fenerbahçe'ye attığı gol öncesi yaşananlar saç baş yoldurdu
YORUMLAR
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İrfan Can Kahveci, Fenerbahçe, Rennes, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Sırp hakeme denmeyen kalmadı! Rennes'in Fenerbahçe'ye attığı gol öncesi yaşananlar saç baş yoldurdu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Sırp hakeme denmeyen kalmadı! Rennes'in Fenerbahçe'ye attığı gol öncesi yaşananlar saç baş yoldurdu - Son Dakika
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