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Avustralya Açık tek kadınlar finalinde Qinwen Zheng'i 2-0 mağlup eden Aryna Sabalenka, üst üste ikinci kez sezonun ilk grand slam turnuvasında... - Son Dakika
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Avustralya Açık tek kadınlar finalinde Qinwen Zheng'i 2-0 mağlup eden Aryna Sabalenka, üst üste ikinci kez sezonun ilk grand slam turnuvasında...

Avustralya Açık'ın tek kadınlar finalinde Belaruslu Aryna Sabalenka, Çinli Qinwen Zheng'i 6-3 ve 6-2'lik setlerle 2-0 yenerek şampiyon oldu. Sabalenka, turnuvayı üst üste ikinci kez kazanan ilk tenisçi oldu. Karşılaşma sırasında tribünde Filistin bayrağı açan bir seyirci, sloganlar atarak kısa süreliğine oyunun durmasına neden oldu.

Avustralya Açık tek kadınlar finalinde Qinwen Zheng\'i 2-0 mağlup eden Aryna Sabalenka, üst üste ikinci kez sezonun ilk grand slam turnuvasında...
27.01.2024 - 13:12,
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Melbourne kentinde düzenlenen turnuvanın tek kadınlar finalinde 2 numaralı seribaşı Sabalenka ile 12 numaralı seribaşı Zheng karşılaştı. Sezonun ilk grand slam tenis turnuvası Avustralya Açık'ın tek kadınlar finalinde Çinli Qinwen Zheng'i 6-3 ve 6-2'lik setlerle 2-0 yenen Belaruslu Aryna Sabalenka şampiyon oldu.

İLKİ BAŞARDI

Bir saat 16 dakika süren mücadelede kariyerinin ilk grand slam finalini oynayan Zheng'i 6-3 ve 6-2'lik setlerle 2-0 yenen Sabalenka, Avustralya Açık'ta üst üste ikinci kez şampiyonluğa ulaştı. Set vermeden şampiyonluğa ulaşan Sabalenka, turnuvayı 2012 ve 2013'te kazanan Belaruslu Victoria Azarenka'dan bu yana Avustralya Açık'ta üst üste iki kez tek kadınlar zaferi yaşayan ilk tenisçi oldu.

FİLİSTİN SLOGANLARI MAÇI DURDURDU

Öte yandan karşılaşma sırasında tribünde Filistin bayrağı açan bir seyirci, "Özgür Filistin" ve "Ateşkes şimdi" sloganları attı. Sloganlar esnasında kısa süreliğine duran oyun, daha sonra devam etti.

Karşılaşmadan fotoğraflar:

Avustralya Açık'ta şampiyon Aryna Sabalenka
Avustralya Açık'ta şampiyon Aryna Sabalenka
Avustralya Açık'ta şampiyon Aryna Sabalenka
Avustralya Açık'ta şampiyon Aryna Sabalenka
Avustralya Açık'ta şampiyon Aryna Sabalenka
Kaynak: İHA
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Avustralya, Filistin, Tenis, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Avustralya Açık tek kadınlar finalinde Qinwen Zheng'i 2-0 mağlup eden Aryna Sabalenka, üst üste ikinci kez sezonun ilk grand slam turnuvasında... - Son Dakika


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Avustralya Açık tek kadınlar finalinde Qinwen Zheng'i 2-0 mağlup eden Aryna Sabalenka, üst üste ikinci kez sezonun ilk grand slam turnuvasında... Avustralya Açık tek kadınlar finalinde Qinwen Zheng'i 2-0 mağlup eden Aryna Sabalenka, üst üste ikinci kez sezonun ilk grand slam turnuvasında...
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SON DAKİKA: Avustralya Açık tek kadınlar finalinde Qinwen Zheng'i 2-0 mağlup eden Aryna Sabalenka, üst üste ikinci kez sezonun ilk grand slam turnuvasında... - Son Dakika
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