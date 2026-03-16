Avustralya'ya iltica etmek isteyen İranlı kadın futbolculardan olay karar
Avustralya'ya iltica etmek isteyen İranlı kadın futbolculardan olay karar

Avustralya\'ya iltica etmek isteyen İranlı kadın futbolculardan olay karar
16.03.2026 11:29
Avustralya'ya sığınma talebinde bulunan İran Kadın Milli Futbol Takımı oyuncularından bir kişi daha başvurusunu geri çekti. Bu gelişme sonucunda iltica başvurusu yapan futbolculardan yalnızca iki kişi Avustralya'da kalmaya devam ediyor. Geri çekilen beş kişinin İran Kadın Milli Takımı'na yeniden katılması bekleniyor. İran Futbol Federasyonu, takımın kısa süre içinde Tahran'a dönmesini beklediklerini duyurdu.

Avustralya'ya iltica etmek isteyen İran Kadın Milli Futbol Takımı oyuncularıyla ilgili dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Son gelen bilgilere göre sığınma talebinde bulunan futbolculardan bir kişi daha başvurusunu geri çekti.

SADECE İKİ FUTBOLCU KALDI

Son gelişmeyle birlikte geçen hafta Avustralya'ya iltica başvurusu yapan futbolculardan yalnızca iki kişinin ülkede kalmaya devam ettiği bildirildi. Başvurusunu geri çeken beş kişinin, Malezya'nın başkenti Kuala Lumpur'da bulunan İran Kadın Milli Takımı kafilesine yeniden katılmasının beklendiği ifade edildi.

MARŞ SÖYLEMEME SONRASI GERİLİM İDDİASI

İranlı futbolcuların, Asya Kupası kapsamında oynanan bir maç öncesinde milli marşı söylememelerinin ardından ülkelerinde tehditlerle karşılaştıkları iddia edilmişti. Bu gelişmelerin ardından altı futbolcu ve bir takım görevlisi, İran'a dönmeleri halinde baskı ve cezalandırma riskiyle karşılaşabilecekleri endişesiyle Avustralya'da sığınma talebinde bulunmuştu.

AVUSTRALYA HÜKÜMETİNDEN AÇIKLAMA

Avustralya Dışişleri Bakan Yardımcısı Matt Thistlethwaite, Sky News'e yaptığı açıklamada İran'a dönmeyi tercih edenlerin kararına saygı duyduklarını söyledi. Thistlethwaite, Avustralya'da kalmayı tercih eden iki kişiye ise gerekli desteğin sağlanmaya devam edeceğini belirtti.

İRAN: TAKIM TAHRAN'A DÖNECEK

İran Futbol Federasyonu ise yaptığı açıklamada milli takımın kısa süre içinde Tahran'a dönmesinin beklendiğini duyurdu. Açıklamada oyuncuların "aileleri ve vatanlarıyla yeniden bir araya geleceği" vurgulandı.

AFC: BASKI İDDİALARI DOĞRULANAMADI

Asya Futbol Konfederasyonu (AFC) Genel Sekreteri Windsor John ise futbolcuların ailelerinin İran'da baskı gördüğüne dair iddiaların doğrulanamadığını söyledi. John, oyuncuların güvenlikleri konusunda kendilerine herhangi bir endişe iletmediğini ve takımın moralinin yüksek olduğunu ifade etti.

Son Dakika Spor Avustralya'ya iltica etmek isteyen İranlı kadın futbolculardan olay karar - Son Dakika

