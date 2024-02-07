Aydın\'da Okul Sporları Basketbol Yarı Final Müsabakaları Başladı

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Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nün koordinasyonunda gerçekleşen Okul Sporları Basketbol Genç Erkekler ve Kızlar Yarı Final Müsabakaları, Aydın'da başladı. 2023-2024 Eğitim Öğretim Yılı Okul Sporları faaliyet programında yer alan müsabakalar, 3 gün boyunca Atatürk Spor Salonu ve Mimar Sinan Spor Salonu'nda gerçekleştirilecek.

Yarı final müsabakalarına 8 farklı ilden yaklaşık olarak 168 sporcu katılım sağladı. Ankara, Antalya, İstanbul, İzmir, Muğla, Denizli, Eskişehir ve Aydın'dan gelen gençler, basketbol yeteneklerini sergilemek için mücadele edecek.

Müsabakaların açılış seremonisi, Atatürk Spor Salonu'nda saygı duruşu, İstiklal Marşı'nın okunması ve ardından Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürü Cenap Fillikçioğlu yaptığı açılış konuşması ile başladı. Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürü Fillikçioğlu, genç sporcuların heyecan verici performanslarını izleyecek olmanın mutluluğunu dile getirdi. Konuşmanın sona ermesiyle sporcuların heyecan dolu mücadeleler başladı.

Tüm katılımcı takımlarımıza hoş geldiniz diyor, yarı final müsabakalarında başarılar diliyoruz. Bu mücadele dolu günlerde, sporun heyecanına ortak olmak için sporsever halkımızı tesislerimize davet ediyoruz. - AYDIN