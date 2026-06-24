Ayhan Yıldız: 'ABD'yi yenmeliyiz' - Son Dakika
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Ayhan Yıldız: 'ABD'yi yenmeliyiz'

Ayhan Yıldız: \'ABD\'yi yenmeliyiz\'
24.06.2026 10:08
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ATTF Başkanı Yıldız, A Milli Takım'ın ABD ile oynayacağı maçın önemine vurgu yaptı.

Avrupa Türk Futbol Federasyonu (ATTF) Genel Başkanı Ayhan Yıldız, 2026 Dünya Kupası'nda mücadele eden A Milli Futbol Takımı'nın ABD ile oynayacağı maçın önemli olduğunu vurgulayarak, "En azından Amerika'yı yendik, döndük dedirtelim. Önümüzün açık olduğunu, daha iyi oynayabileceğimizi kanıtlayalım" dedi.

ATTF Genel Başkanı Ayhan Yıldız, A Milli Futbol Takımı'nın Dünya Kupası'nda ABD ile oynayacağı son maç öncesi değerlendirmelerde bulundu. Yıldız, "Herkes kırgın. Ama şunu da biliyoruz ki, Türkiye her zaman geri döner. İnşallah bir sonraki Dünya Kupası'nda istediğimiz sonuçları alabiliriz. Bu yolun sonu değil. Bizim için 24 yıl sonra bir tecrübe oldu. O yüzden fazla futbolcunun üstüne gitmemize gerek yok. Hocaların üstüne, yönetim üstüne. Yeni futbolcular gelebilir. Hocalar da değişebilir. Ama önemli olan biz Türk milleti olarak inanmamız lazım" diye konuştu.

"Dünya Kupası'nda her şeye hazırlıklı olacaksın"

ABD'de düzenlenen bu dev organizasyona o kadar uzaktan gelip alışmanın kolay olmadığını belirten Yıldız, "İki gün, üç gün kendimize gelemedik. Kolay değil futbolcular için. Böyle bir şeye alışmamız lazımdı. Daha önce bunun provasını yapmamız lazımdı. O yüzden bizim için önemli olan 24 yıl sonra Dünya Kupası'na katılmaktı. Tecrübe sahibi olduk. Demek ki hazır değilmişiz bazı şeylere. Bir daha böyle bir hataların yapacağına inanmıyorum. Çünkü herkesin işe daha çok iyi sarılacağını düşünüyorum. Zaten bu Dünya Kupası'na gelirken dünya futbolunda olmayan şeyler bizim milli takıma yapıldı. Konvoylar, işte fazla abartılı konuşmalar falan. Çok genç yetenekli oyuncuların olduğu halde, Avrupa'nın her yerinde oynadıkları halde, görüyorsunuz tecrübeli olmamız lazım. Bunlar için yeni bir yapılanma olması lazım. Çünkü Avrupa Şampiyonası başka bir platform. Dünya Kupası daha başka bir platform. Dünya Kupası'nda her şeye hazırlıklı olacaksın. Yani futbolcu büyük maçlara alışmış olacak. Gördünüz işte 90 dakika oynuyoruz, bir türlü top kaleye girmiyor. Biraz da şanssızlık var diye düşünüyorum. Düşünün biz gol atsak her şey farklı olurdu şimdi. Artık önümüze bakmamız lazım. Çünkü Avrupa'da birçok genç oyuncularımız var. Biliyorum tercih konusu oluyor Avrupa'da. Bazıları diyor ki ben Almanya Milli Takımı'nda oynayayım diyor. Yani gördük işte Türkiye başarı olmadı diye. Böyle bir yol çizmememiz lazım. Buna dikkat etmemiz lazım. Bizim Türk gençlerimiz Avrupa'da en azından babası veya annesi Türk olanın biliyorsunuz milli takımda oynama şansı var. O yüzden bunları tekrar milli takıma kazandırabilmemiz için bu geçmişi unutup ders alıp hemen önümüze bakmamız lazım" ifadelerini kullandı.

"Biz burada hazırlıklı olmadığımızı gördük"

Bu süreci atlatmanın zor olacağını vurgulayan Yıldız, "Ligler başladığı zaman liglere konsantre olacağız. Avrupa'daki maçlara konsantre olacağız. ve bunu unutabileceğimizi düşünüyoruz. Ama buradan herkesin ders aldığını düşünüyorum. Bir de yorumlara her şeye dikkat etmemiz lazım. Her şeye cevap vermemek lazım. Onun üstüne gitmemek lazım. Bu hem futbolcuları da yıpratıyor, özgüvenleri de gidiyor. Gördük maçlarda. İkinci maçlarda hiç kimse cesaret edemiyor. Riske girmedi bizim oyuncularımız. Futbolcuları bu konuda hazırlamak lazım. Biz burada hazırlıklı olmadığımızı gördük Dünya Kupası'nda. Bu tekrarlanmayacak, bir daha böyle kötü bir kaos yaşayabileceğimize inanmıyorum" diye konuştu.

"Geçmişi unutup, önümüze bakmamız lazım"

ABD'ye A Milli Futbol Takımı'nı desteklemek için çok kişinin geldiğini söyleyen Ayhan Yıldız, "Keşke tur atlasaydık da ondan sonra yenilseydik. Biz bunu yaşadığımız için buradaki insanlar, herkes üzüldü. Bizim seyirciler öyledir. Bizim Türk milleti öyledir. Bunu çabuk atlatacağımızı düşünüyorum. Önümüzde Avrupa Şampiyonası var. Önümüzde yine Dünya Kupası var. Bunlara hazırlık yapmamız için geçmişi unutup önümüze bakmamız lazım. Nerede hata yaptık, ne daha iyi yapabiliriz, neye dikkat edeceğiz. O kadar Avrupa'da oynayan oyuncularımız var. Bunlara güzel şeyler anlatmamız lazım. Onlar da bu hatayı yarın bir gün yapmasın diye lige konsantre olmamız lazım. Türk futbolunun altyapısına konsantre olmamız lazım, en büyük sorumuz o. Kurumsal olarak bir şekilde biraz daha çalışmamız lazım ki bir daha ki Dünya Kupası'nda maksimumu oyuncularımız verebilsin. Bazı takımlar mesela hazırlanmış, koşuyor. İyi oyuncu futbolda artık skoru belirlemiyor. 90 dakika mücadele ediyorlar. Ölümüne mücadele ediyorlar. Bizim de buna da dikkat etmemiz lazım. Sadece star oyuncularla maç kazanılmıyor. Dünya Kupası'nda en çok koşan, en çok mücadele eden, en çok dayanabilen tur atlıyor. Bazı takımlarda bunları gördük. Buna da dikkat etmemiz lazım. Bu da çok önemli" şeklinde konuştu.

"Şimdi Amerika maçına konsantre olmamız lazım"

ATTF Genel Başkanı Ayhan Yıldız, şimdi Amerika maçına konsantre olmalarının gerektiğini ifade ederek, "Bizim için bu maç çok önemli. Herkes artık bileti geri verdim, almıyorum diye konuşmalar yapıyor. Böyle olmaması lazım. Biz birlik, beraberlik, güç var diyoruz ya, bunu yapmamız lazım. Takımımızın, oyuncularımızın arkasında durmamız lazım. Halk olarak takımın arkasında durmamız lazım. Türk seyircisinin nasıl olduğunu, nasıl coşkulu olduğumuzu göstermemiz lazım. Bu Amerika maçı bizim için çok önemli. Seyirci olarak hepimizin orada olmamız lazım. O koreografiyi yapmamız lazım. Takımızın arkasında durduğumuzu gösterelim. Avrupa Şampiyonası var önümüzde, sonrasında yine Dünya Kupası. Bizim kanıtlamamız lazım kendimizi. O yüzden çok önemli. Elimizden geleni lütfen yapalım. Oyuncuların arkasında duralım ve Amerika maçında kendimizi gösterelim. Çünkü bu Amerika maçı bütün dünyada her yerde yayınlanacak. Amerika için bu maçlar çok önemli. Bizim için de önemli. En azından Amerika'yı yendik, döndük dedirtelim. Önümüzün açık olduğunu, daha iyi oynayabileceğimizi kanıtlayalım. O yüzden oyuncuların da böyle düşünmemiz lazım. Lütfen kendimizi tutalım. Bağırmayalım, çağırmayalım. Sadece maça konsantre olalım" açıklamasında bulundu. - LOS ANGELES

Kaynak: İHA

Amerika Birleşik Devletleri, Milli Takım, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Ayhan Yıldız: 'ABD'yi yenmeliyiz' - Son Dakika

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