Aylık geliri dudak uçuklatmıştı! Gözaltına alınan eski hakem Elif Karaarslan'dan ilk görüntü - Son Dakika
Aylık geliri dudak uçuklatmıştı! Gözaltına alınan eski hakem Elif Karaarslan'dan ilk görüntü

Aylık geliri dudak uçuklatmıştı! Gözaltına alınan eski hakem Elif Karaarslan\'dan ilk görüntü
13.04.2026 11:44
Aylık geliri dudak uçuklatmıştı! Gözaltına alınan eski hakem Elif Karaarslan\'dan ilk görüntü
Yüksek sosyal medya geliriyle gündeme gelen eski hakem Elif Karaarslan, İstanbul’da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınarak adliyeye sevk edilirken, Karaarslan’dan ilk görüntüler de ortaya çıktı.

İstanbul’da ünlü isimlere yönelik düzenlenen uyuşturucu operasyonunda dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Türkiye Futbol Federasyonu tarafından hakemlikten ihraç edilen Elif Karaarslan da gözaltına alınan isimler arasında yer aldı.

Aylık geliri dudak uçuklatmıştı! Gözaltına alınan eski hakem Elif Karaarslan'dan ilk görüntü

OPERASYONDA 19 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, “uyuşturucu madde kullanımı ve temini”, “fuhşa teşvik veya aracılık etmek” ve “uyuşturucu kullanımını kolaylaştırmak” suçlarına ilişkin operasyon düzenlendi. Operasyonda aralarında Elif Karaarslan’ın da bulunduğu 19 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden saç, kan ve idrar örnekleri alındı.

Aylık geliri dudak uçuklatmıştı! Gözaltına alınan eski hakem Elif Karaarslan'dan ilk görüntü

ADLİYEYE SEVK EDİLDİLER

Narkotik Suçlarla Şube Müdürlüğü ve Adli Tıp’taki işlemleri tamamlanan şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından Çağlayan’daki İstanbul Adalet Sarayı’na sevk edildi.

Aylık geliri dudak uçuklatmıştı! Gözaltına alınan eski hakem Elif Karaarslan'dan ilk görüntü

SOSYAL MEDYADAKİ GELİRİ GÜNDEM OLMUŞTU

2024 yılında hakemlikten ihraç edilmesinin ardından sosyal medyaya yönelen Elif Karaarslan, kazancıyla dikkat çekmişti. Instagram’da yaklaşık 800 bin takipçisi bulunan Karaarslan, açtığı abonelik sistemiyle kısa sürede geniş bir kitleye ulaştı.

AYLIK GELİRİ 2 MİLYONU AŞTI

25 bin 600 aboneye ulaşan Karaarslan’ın, aylık 79.90 TL’lik abonelik ücreti üzerinden yalnızca buradan 2 milyon TL’yi aşan gelir elde ettiği belirtildi. Sponsorlu içeriklerle birlikte bu kazancın daha da arttığı ifade edildi.

Aylık geliri dudak uçuklatmıştı! Gözaltına alınan eski hakem Elif Karaarslan'dan ilk görüntü

HAKEMLİKTEN İHRAÇ SÜRECİ GÜNDEM OLMUŞTU

Elif Karaarslan, daha önce hakem gözlemcisi Orhan Erdemir ile ilişki yaşadığı iddiaları sonrası TFF tarafından ihraç edilmişti. Karaarslan ise söz konusu görüntülerin kendisine ait olmadığını savunarak iddiaları reddetmişti.

NE OLMUŞTU?

61 yaşındaki gözlemci Orhan Erdemir ile 24 yaşındaki hakem Elif Karaarslan'ın geçtiğimiz sezon ilişki yaşadığı video sosyal medyada yayılmıştı. Videonun ardından harekete geçen Türkiye futbol Federasyonu, iki ismi de görevinden ömür boyu men etti. Videonun yapay zeka ürünü olduğunu ileri süren Karaarslan, o şahsın kendisi olmadığını ve avukatlarının bu iftiralar hakkında yasal işlem başlatacağını duyurmuştu.

Son Dakika Spor Aylık geliri dudak uçuklatmıştı! Gözaltına alınan eski hakem Elif Karaarslan'dan ilk görüntü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • Kağan Türksoy Kağan Türksoy:
    Ölüm var ahiret var. Cehennem var. 2 tık uğruna, insanları azdırmak için böyle haberler yapmayın. 3 1 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
