Aziz Yıldırım, Ali Koç'a cevap vermek için canlı yayına çıkacak

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, geçtiğimiz günlerde kendisine olağanüstü kongre çağrısı yapan eski başkan Aziz Yıldırım'a cevap vermişti. Bu kez de Yıldırım, Ali Koç'a cevap vermek için yıllar sonra ilk kez canlı yayına çıkacak.

MEHMET AKİF ERSOY'UN SORULARINI YANITLAYACAK

Gazeteci Volkan Demir, Aziz Yıldırım'ın bu akşam saat 21.00'de Habertürk'te canlı yayına çıkacağını açıkladı. Fenerbahçe'nin eski başkanı, gazeteci Mehmet Akif Ersoy'un sorularına cevap verecek.

ALİ KOÇ'A ÇAĞRI YAPMIŞTI

Aziz Yıldırım geçtiğimiz günlerde Ali Koç'a çağrı yapmıştı. Yıldırım açıklamasında, "Tribünlerde istifa sesleri yükselmektedir, takıma ve yönetime güvensizlik had safhadadır. Ali Koç ve yönetimine düşen bu seslere kulak vermek, mazeret ileri sürmeden, güven oyu alabilmek için olağanüstü genel kurula gitmek ve güven tazelemektir." ifadelerini kullanmıştı.

"BİZLERİ AŞAĞIYA ÇEKMEYE ÇALIŞMAYIN"

Ali Koç ise Yıldırım'a verdiği cevapta, "Aziz Yıldırım ile bir kez yarıştım. Söylediklerim, onları fitili ateşlemesi nedeniyledir. Aday olarak çıkmadılar. Buraya gelmediler, hep arkadan oynadılar. Onlardan ricam, bırakın şu sezonu Fenerbahçe için rahat geçirelim. Bizleri aşağıya çekmeyi çalışmayın." demişti.