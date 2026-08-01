Aziz Yıldırım Fenerbahçe'nin yeni transferini açıkladı: Bu hafta içinde bitireceğiz - Son Dakika
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Aziz Yıldırım Fenerbahçe'nin yeni transferini açıkladı: Bu hafta içinde bitireceğiz

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Fenerbahçe Kulübü'nde Olağan Yüksek Divan Kurulu Toplantısı'nda konuşan Başkan Aziz Yıldırım, forvet transferiyle ilgili ''Bir tane santrfor alacağız, bu hafta içinde bu transferi bitireceğiz. Eğer ihtiyacımız olursa 10+4 kısmındaki 4'ten de 1-2 ekleme yaparız, çünkü biz şampiyon olacağız'' diyerek taraftarlarını sevindirdi.

Fenerbahçe Kulübü'nde Olağan Yüksek Divan Kurulu Toplantısı'nda açıklamalarda bulunan Başkan Aziz Yıldırım, transfere dair açıklamalarda bulunarak taraftarlarına müjdeyi verdi. 

''SANTRFORU BU HAFTA İÇİNDE BİTİRECEĞİZ''

Yapacakları yeni transferi duyuran Aziz Yıldırım, ''Bir tane santrfor alacağız, bu hafta içinde bu transferi bitireceğiz. Eğer ihtiyacımız olursa 10+4 kısmındaki 4'ten de 1-2 ekleme yaparız, çünkü biz şampiyon olacağız.'' dedi. 

LEAO TRANSFERİ İÇİN AÇIKLAMA

İsmi Fenerbahçe ile anılan Rafael Leao ile ilgili de konuşan Aziz Yıldırım, "Leao için Milan'ı arayıp kızmışım. Olur mu öyle şeyler. Böyle ilişki olur mu! Kebapçıdan basın oldu. Bak söylüyorum, hepsini savcılığa şikayet ederim. Şikayetim de 'halkı kin ve nefrete sevk ettikleri' için. Şikayetim de o. Ayıp ya, vallahi ayıp. Allah aşkına inanmayın, Allah aşkına dinlemeyin, seyretmeyin. Sizin izlemenizle onlar milyonlar kazanıyor. Lütfen, yazık, seyretmeyin! Varsa da bir şey yalanlayın. Ağzımızdan duymadığınız hiçbir şeye inanmayın.'' şeklinde konuştu. 

''138 MİLYON EURO HARCADIK''

Yapılan transferlerin maliyeti hakkında da bilgi veren Aziz Yıldırım, ''Greenwood, Ake ve Muriqi transferlerinde 138 milyon Euro para harcadık, Problem yok, gelecek oyuncunun da bedelini incelediler, limitlerin içindeyiz.'' ifadelerini kullandı.

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Son Dakika Spor Aziz Yıldırım Fenerbahçe'nin yeni transferini açıkladı: Bu hafta içinde bitireceğiz - Son Dakika

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