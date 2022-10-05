İstanbul'da Şehit Jandarma Astsubay Çavuş Burak Şahin için voleybol turnuvası düzenlendi - Son Dakika
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İstanbul'da Şehit Jandarma Astsubay Çavuş Burak Şahin için voleybol turnuvası düzenlendi

05.10.2022 15:25

Bahçelievler Voleybol Kulübü tarafından, Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın kadın takımlarının da katılımıyla Şehit Jandarma Astsubay Çavuş Burak Şahin için voleybol turnuvası düzenlendi.

Bahçelievler Voleybol Kulübü tarafından, Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın kadın takımlarının da katılımıyla Şehit Jandarma Astsubay Çavuş Burak Şahin için voleybol turnuvası düzenlendi.

İstanbul'da gerçekleşen anlamlı turnuvaya Bahçelievler Voleybol'un yanı sıra "3 büyüklerin" kadın voleybolundaki B takımları da katılım gösterdi.

Turnuvayı Fenerbahçe birinci, Bahçelievler Voleybol Kulübü ikinci, Beşiktaş üçüncü, Galatasaray ise dördüncü sırada bitirdi.

Bahçelievler Voleybol Başantrenörü Fatih Alper Tuncal, çok anlamlı bir organizasyon düzenlediklerini dile getirerek, "Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş kulüplerimiz katılım gösterdi. Taraftarlar heyecanı yüksek, kaliteli müsabakalar izledi. Takımlara kupalarını Bahçelievler Kaymakamımız Mehmet Boztepe ile şehidimizin annesi Merve Şahin ile babası Hamdi Şahin verdi. Bahçelievler Belediye Başkanımız Hakan Bahadır da her türlü desteği verdi. Ayrıca turnuvaya katılan büyük kulüplerimize de çok teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

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Kaynak: AA

Jandarma, voleybol, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor İstanbul'da Şehit Jandarma Astsubay Çavuş Burak Şahin için voleybol turnuvası düzenlendi - Son Dakika

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SON DAKİKA: İstanbul'da Şehit Jandarma Astsubay Çavuş Burak Şahin için voleybol turnuvası düzenlendi - Son Dakika
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