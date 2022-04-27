Bahçeşehir Koleji, Avrupa Kupası'nı kaldırdı - Son Dakika

FIBA Erkekler Avrupa Kupası'nda mutlu sona ulaşan Bahçeşehir Koleji, kupasını aldı.

Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanan müsabakanın ardından kupa seremonisi düzenlendi.

Seremoniye öncelikle organizasyonda ikinciliği elde eden İtalya'nın Unahotels Reggio Emilia ekibi gelirken, oyuncular ve teknik ekibe madalyaları takdim edildi.

Ardından şampiyonluğa ulaşan Bahçeşehir Koleji'nin oyuncu ve teknik kadrosu madalyalarını aldı. Daha sonra kaptan Oğuz Savaş, şampiyonluk kupasını taraftarlarının önünde kaldırdı.

Oğuz Savaş'a kupasını FIBA Avrupa Başkanı Turgay Demirel takdim etti.

Bahçeşehir Koleji'nin ilk, Türkiye'nin 11'inci Avrupa Kupası

Bahçeşehir Koleji, ilk Avrupa kupasını müzesine götürerek tarihi bir başarıya imza attı.

Avrupa arenasında ilk kez final tecrübesi yaşayan kırmızı-lacivertliler, başarılı geçen sezonu kupayla taçlandırmanın mutluluğunu yaşadı.

Bahçeşehir Koleji ayrıca basketbolda Türkiye'ye 11. Avrupa kupasını getirmeyi de başardı.

5 yıl önce kurulan ve Süper Lig'de 4. sezonunu geçiren kırmızı-lacivertli takım, Türk basketbol tarihinin büyük başarılarından birini gerçekleştirdi.

Bahçeşehir Koleji'nden önce Türkiye, erkeklerde Anadolu Efes ile 2, Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş ve Darüşşafaka ile Avrupa kupası sevinci yaşamıştı.

Kadınlarda ise Türkiye, 3 kez Galatasaray, 1 kez de Yakın Doğu Üniversitesi ile Avrupa'da kupaya uzanmıştı.