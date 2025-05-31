Bahçeşehir Koleji Tofaş\'ı Yendi

SALON: Sinan Erdem Spor

HAKEMLER: Emin Moğulkoç, Özlem Yalman, Ziya Özhoron

BAHÇEŞEHİR KOLEJİ: Cavanaugh 14, Odiase, Bouteille 10, Smith 11, Şehmus Hazer 6, Ponitka 9, Simonovic 6, Kenan Sipahi 6, Furkan Korkmaz 13, Furkan Haltalı

TOFAŞ: Yiğitcan Saybir 12, Trifunovic 8, Reed 15, Perez 9, Andzejs Pasecniks, Bankston 5, Tolga Geçim 8, Berk Demir 7, Özgür Cengiz 1

1'İNCİ PERİYOT: 11-20

DEVRE: 36-38

3'ÜNCÜ PERİYOT: 53-50

Türkiye Basketbol Süper Ligi Çeyrek Final Serisi 2'nci maçında Bahçeşehir Koleji, Tofaş'ı 75-65'lik skorla mağlup ederek durumu 1-1'e getirdi. Karşılaşmanın en skorer ismi attığı 15 sayıyla konuk ekipten Reed oldu. Serinin 3'üncü ve son maçı 2 Haziran Pazartesi günü Bursa'da oynanacak.