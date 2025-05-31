SALON: Sinan Erdem Spor
HAKEMLER: Emin Moğulkoç, Özlem Yalman, Ziya Özhoron
BAHÇEŞEHİR KOLEJİ: Cavanaugh 14, Odiase, Bouteille 10, Smith 11, Şehmus Hazer 6, Ponitka 9, Simonovic 6, Kenan Sipahi 6, Furkan Korkmaz 13, Furkan Haltalı
TOFAŞ: Yiğitcan Saybir 12, Trifunovic 8, Reed 15, Perez 9, Andzejs Pasecniks, Bankston 5, Tolga Geçim 8, Berk Demir 7, Özgür Cengiz 1
1'İNCİ PERİYOT: 11-20
DEVRE: 36-38
3'ÜNCÜ PERİYOT: 53-50
Türkiye Basketbol Süper Ligi Çeyrek Final Serisi 2'nci maçında Bahçeşehir Koleji, Tofaş'ı 75-65'lik skorla mağlup ederek durumu 1-1'e getirdi. Karşılaşmanın en skorer ismi attığı 15 sayıyla konuk ekipten Reed oldu. Serinin 3'üncü ve son maçı 2 Haziran Pazartesi günü Bursa'da oynanacak.
Son Dakika › Spor › Bahçeşehir Koleji Tofaş'ı Yendi - Son Dakika
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