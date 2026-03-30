Bahçeşehir Koleji Yarı Finalde İddialı

30.03.2026 11:30
Marko Barac, BKT Avrupa Kupası yarı finalinde Beşiktaş ile çekişmeli bir maç bekliyor.

Bahçeşehir Koleji Basketbol Takımı Başantrenörü Marko Barac, BKT Avrupa Kupası'nda Beşiktaş GAİN ile karşılaşacakları yarı finalde iddialı olduklarını belirterek, serinin çok çekişmeli geçeceğini söyledi.

Sırp başantrenör, Avrupa Kupası yarı finali, kırmızı-lacivertli ekibin bu sezon sergilediği performans, Malachi Flynn'in A Milli Takım'a davet edilmesi, Türk basketbolu ve Türkiye'deki yaşantısı ile antrenörlük kariyeri hakkında AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Sezonun geride kalan bölümünde ortaya koydukları performans dolayısıyla mutlu olduğunu dile getiren Barac, "BKT Avrupa Kupası'nda grubu ilk 2'de bitirerek direkt çeyrek finale yükseldik. Zor ve stresli bir formatta tek maç üzerinden oynanan çeyrek finali de kazandık. Basketbol Süper Ligi'nde de iyi bir durumdayız. Ancak sezon sonu için hedeflerimize ve hayallerimize henüz ulaşabilmiş değiliz. Şu ana kadar müthiş bir işe imza attığımızı söyleyebilirim." diye konuştu.

Beşiktaş ile karşı karşıya gelecekleri ve 3 Türk temsilcisinin yer aldığı BKT Avrupa Kupası yarı finaliyle ilgili konuşan Marko Barac, şu ifadeleri kullandı:

"Yarı finaldeki tüm takımların şampiyonluk için eşit şansa sahip olduklarını düşünüyorum çünkü bu noktada artık kolay bir rakip yok. Çok iyi takımlar ve başantrenörler var. Beşiktaş ile müthiş bir eşleşme oynayacağız. İki güçlü takım. İki takım da sezon başında bu yana iyi basketbol oynuyor. Elbette ev sahibi olmaları onlara biraz avantaj sağlayacak. Ancak çok çekişmeli bir mücadele olacak. Sabırsızlıkla bekliyoruz. Avrupa kupasında şampiyon olursak bu benim için bir peri masalı olmaz. Sadece ulaşılmış bir hedef olur. Kazanırsak bu bir hayalin değil hedefin gerçekleşmesi olur. Eğer buna inanmasam burada olmazdım. Her zaman kazanmanın mümkün olmadığını biliyorum ama bunu başarmak için buradayız."

"Salondaki atmosferle başa çıkabilmemiz gerek"

Marko Barac, Avrupa Kupası yarı final serisinde siyah-beyazlı taraftarların Beşiktaş GAİN Spor Kompleksi'nde oluşturdukları atmosferle başa çıkmalarının önemini vurguladı.

Beşiktaş taraftarının konuk ekipleri büyük bir baskı altına aldığının altını çizen Barac, "Salondaki atmosferle başa çıkabilmemiz gerek. Oyuncular, dikkatini sahaya vermeli ve oyuna konsantrasyon sağlamalı. Beşiktaş, çok iyi oyunculara sahip. Bu sezon çok iyi isabetli şut atıyorlar. İki takım da bu seriye çok iyi hazırlanacak. Artık taraflar arasında bilinmeyen bir durum yok." şeklinde görüş belirtti.

"Flynn, milli takıma kalite katacak ve yardımcı olacak"

Sırp başantrenör, A Milli Basketbol Takımı'na davet edilen ABD asıllı Türk oyuncu Malachi Flynn'in karakteri ve kalitesiyle Türk basketboluna çok şey katacağını kaydetti.

Bahçeşehir Koleji'nin sezon başında kadrosuna kattığı 27 yaşındaki basketbolcuyu uzun zamandan bu yana takip ettiğini aktaran Marko Barac, "Kalitesini ve takıma neler katacağını biliyordum. Bahçeşehir Koleji'ne geldikten sonra karakterini ve kişiliğini gördüm. Türk basketbolunun Malachi Flynn ile emin ellerde olduğunu söyleyebilirim. Flynn, yarışmacı bir oyuncu. Tabii ki milli takıma kalite katacak ve her seviyede yardımcı olacak. Türk Milli Takımı da iyi bir yolda ilerliyor. Harika bir yaz geçirdiler. Flynn'nin Türk Milli Takımı'na çok şey katacağını düşünüyorum." değerlendirmesinde bulundu.

"Kariyerimin en üst noktasındayım"

Marko Barac, antrenörlük kariyerinde sağlam ve istikrarlı bir gelişim sağladığını söyledi.

Antrenörlüğe çok genç yaşta başladığını aktaran Barac, "Kariyerim boyunca bir antrenörün yapabileceği her işin içinde bulundum. Kariyerimde sağlam ve istikrarlı bir gelişim sağladığımı düşünüyorum. Kariyerimin en üst noktasındayım. Adriyatik Ligi'nde geçirdiğim çok iyi sezonunun ardından ABD'de tecrübe kazanma şansı buldum. Bu kulüp, müthiş bir organizasyona ve çok iyi çalışanlara sahip. Bu durum Türkiye'ye gelme ve Bahçeşehir Koleji'nde çalışma kararını vermemi kolaylaştırdı. Şu ana karar aldığım karardan dolayı çok mutluyum." ifadelerini kullandı.

Türk insanına ve yemeklerine övgü

İstanbul'da yaşamaktan duyduğu mutluluğu dile getiren 37 yaşındaki başantrenör, Türk insanı ve yemekleriyle ilgili övgüde bulundu.

Türkiye'de geçirdiği zamana büyük değer verdiğini vurgulayan Barac, "İstanbul'da geçirdiğim her saniyenin tadını çıkarıyorum. Çok boş zamanım olmuyor ancak Türk insanıyla en ufak temasım bile çok iyi geçiyor. İnsanlar her zaman çok misafirperver. Şu ana kadar çok fazla tarihi yerlere gidemedim. Ancak gezdiğim ve gördüğüm yerlerden çok keyif aldım. Türk yemekleri gerçekten harika." diye konuştu.

"Basketbol Süper Ligi, yetenek ve kalite anlamında Avrupa'nın en iyisi"

Marko Barac, Basketbol Süper Ligi'nin yetenek ve kalite anlamında Avrupa'nın en iyisi olduğunu kaydetti.

Türkiye'de kaliteli ve iyi oyuncular olduğunun altını çizen Barac, şunları kaydetti:

"Basketbol Süper Ligi, saf yetenek ve kalite anlamında kesinlikle Avrupa'nın en iyisi. İspanya gibi çok iyi kültüre ve geleneğe sahip ligler var. Bu durum Türkiye'de biraz daha farklı. Türkiye'de üst sıralarda ve Avrupa'da mücadele eden takımların yanı sıra orta ve alt sıralarda yer alan diğer ekiplerde de çok önemli oyuncular var. Bireysel kaliteleri çok iyi ve oyunu değiştirebilecek basketbolculara sahipler. Bu durumun Türkiye'de ligi yarışmacı hale getirdiğini düşünüyorum."

Kaynak: AA

Son 72 saat Maliye yakın takibe aldı, Bakan Şimşek’ten kritik uyarı Son 72 saat! Maliye yakın takibe aldı, Bakan Şimşek'ten kritik uyarı
Erzurum’da bir kişi eczaneye saldırdı, yakmak istedi Erzurum'da bir kişi eczaneye saldırdı, yakmak istedi
Annesini darbederken kendisine engel olmak isteyen eşini bıçaklayarak öldürdü Annesini darbederken kendisine engel olmak isteyen eşini bıçaklayarak öldürdü
Bakan Çiftçi’den APP plakalara ilişkin yeni açıklama: Yalnızca şekle ilişkin bir konu değil Bakan Çiftçi'den APP plakalara ilişkin yeni açıklama: Yalnızca şekle ilişkin bir konu değil
NATO’dan dikkat çeken ’Türkiye’ paylaşımı: 100 gün kaldı NATO'dan dikkat çeken 'Türkiye' paylaşımı: 100 gün kaldı
İstanbul’da hava ulaşımına yağmur engeli, onlarca uçak kalkamadı İstanbul'da hava ulaşımına yağmur engeli, onlarca uçak kalkamadı
İslamabad’daki kritik zirvede Pakistanlı bakan yere düştü İslamabad'daki kritik zirvede Pakistanlı bakan yere düştü
Ermenistan Başbakanı Paşinyan’a saldırı girişimi, kilisede hedef oldu Ermenistan Başbakanı Paşinyan'a saldırı girişimi, kilisede hedef oldu
Bakanlık yeni sistemi devreye aldı Radar noktaları artık haritada görülebilecek Bakanlık yeni sistemi devreye aldı! Radar noktaları artık haritada görülebilecek
Bakan Çiftçi’den emniyette reform sinyali Polis ve bekçilere yeni düzenleme geliyor Bakan Çiftçi'den emniyette reform sinyali! Polis ve bekçilere yeni düzenleme geliyor

11:54
Barış Alper’e bakışları olay olmuştu: O kızdan günler sonra ilk açıklama
Barış Alper'e bakışları olay olmuştu: O kızdan günler sonra ilk açıklama
11:30
Otel baskınından yeni detay: Valizlerindeki ayrıntı başka bir skandalı ortaya çıkardı
Otel baskınından yeni detay: Valizlerindeki ayrıntı başka bir skandalı ortaya çıkardı
11:30
Galatasaray yeni sezonun ilk bombasını patlatıyor Milli futbolcu formayı giyecek
Galatasaray yeni sezonun ilk bombasını patlatıyor! Milli futbolcu formayı giyecek
11:26
İstanbul’daki zincirleme kazada mucize Şehit polis hayata döndü
İstanbul'daki zincirleme kazada mucize! Şehit polis hayata döndü
11:11
Oto yıkama işine giren Sivaslı Sezgin, bulduğu yöntemle kazancını katlıyor
Oto yıkama işine giren Sivaslı Sezgin, bulduğu yöntemle kazancını katlıyor
11:04
Etimesgut Belediyesi’ne operasyonla ilgili Erdal Beşikçioğlu’ndan ilk açıklama
Etimesgut Belediyesi'ne operasyonla ilgili Erdal Beşikçioğlu'ndan ilk açıklama
10:47
Futbol dünyası şokta Yıldız futbolcu topu bırakıp silah başına geçti
Futbol dünyası şokta! Yıldız futbolcu topu bırakıp silah başına geçti
10:31
ABD, İran’ın zenginleştirilmiş uranyumunu ele geçirmek için operasyon planlıyor
ABD, İran'ın zenginleştirilmiş uranyumunu ele geçirmek için operasyon planlıyor
10:18
Kız yurdunun karşısında skandal görüntü: İzleyen herkes Bakanlığı etiketliyor
Kız yurdunun karşısında skandal görüntü: İzleyen herkes Bakanlığı etiketliyor
09:42
İnsanlık ölmüş dedirten görüntü: Ya bırak, sabaha kadar polise ifade verirsin
İnsanlık ölmüş dedirten görüntü: Ya bırak, sabaha kadar polise ifade verirsin
09:29
Etimesgut Belediyesi’ne operasyon 4 şüpheli zimmet suçlamasıyla gözaltına alındı
Etimesgut Belediyesi'ne operasyon! 4 şüpheli zimmet suçlamasıyla gözaltına alındı
