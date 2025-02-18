Bahri Tanrıkulu\'dan \'Türkiye Open 2025\' değerlendirmesi

Spor

TÜRKİYE Taekwondo Federasyonu Başkanı Bahri Tanrıkulu, "Yıllarca sporcu olarak ülkemize hizmet ettikten sonra, şimdi de yöneticilik koltuğunda tecrübemizi aktarıyoruz. Antalya'daki organizasyonu izleyen dünya taekwondo camiasının önde gelen isimleri, ülkemizin artık Avrupa ve Dünya Şampiyonası düzenleyebilecek seviyeye geldiğini söylüyor" dedi.

Türkiye Taekwondo Federasyonu (TT) Başkanı Bahri Tanrıkulu, Antalya'da düzenlenen 12. Uluslararası Türkiye Açık Taekwondo Turnuvası'nın tamamlanmasının ardından değerlendirmelerde bulundu. Organizasyonun hem sportif hem de yönetimsel anlamda büyük başarıya ulaştığını belirten Tanrıkulu, yabancı misafirlerin Antalya'dan ayrılmadan önce 2026'da düzenlenecek 13. Uluslararası Türkiye Açık Taekwondo Turnuvası'nı merakla beklediklerini ifade etti. Göreve dört ay önce başlayan federasyonun, kısa sürede bu turnuvaya titizlikle hazırlandığını vurgulayan Tanrıkulu, "Göreve geldikten sonra sınırlı süremize rağmen önemli işlere imza attık. Kolları sıvadık ve 60 ülkeden yaklaşık 3 bin sporcuyu ağırladık. Yönetici, antrenör ya da sporcu farketmeksizin, buradan ayrılan her konuk bize son derece olumlu geri bildirimlerde bulundu. Özellikle yabancı misafirler, Türkiye Open 2026'yı şimdiden merakla beklediklerini belirttiler" diye konuştu.

'YÖNETİCİLİK KOLTUĞUNDA TECRÜBEMİZİ AKTARIYORUZ'

Başkan Tanrıkulu, "Amacımız ülkemizin ve bayrağımızın gücünü her alanda göstermek. Yıllarca sporcu olarak ülkemize hizmet ettikten sonra, şimdi de yöneticilik koltuğunda tecrübemizi aktarıyoruz. Antalya'daki organizasyonu izleyen dünya taekwondo camiasının önde gelen isimleri, ülkemizin artık Avrupa ve Dünya Şampiyonası düzenleyebilecek seviyeye geldiğini söylüyor. Göreve sadece 4 ay önce gelmiş bir federasyon için böyle sözleri duymak çok anlamlı. Bu organizasyonun hayata geçmesinde desteklerini esirgemeyen Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a, Gençlik ve Spor Bakanımız Dr. Osman Aşkın Bak'a, Bakan Yardımcımız Hamza Yerlikaya'ya ve Spor Genel Müdürümüz Veli Ozan Çakır'a bir kez daha teşekkür ediyorum" ifadelerinde bulundu.

Ayrıca turnuvanın organizasyon ve sportif anlamda da büyük başarıya imza attığını belirten Tanrıkulu, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Daha önce G1 seviyesinde düzenlenen bu turnuvanın G2 seviyesinde gerçekleştirilmesi önemli bir gelişmeydi. Bununla yetinmedik; GEN 3 olarak adlandırılan en son sistemle müsabakaları oynattık ve bu anlamda da sporcuların ilgisi fazlaydı. Tüm sporcularımızın sergiledikleri performanstan büyük mutluluk duyuyoruz. Umarım tüm sporcularımız bu başarılarını katlayarak sürdürürler."