Bakan Bak: Terörsüz Türkiye İçin Birlikte Çalışmalıyız
09.08.2025 12:19
Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Diyarbakır'da sporun birleştirici gücüne vurgu yaptı.

GENÇLİK ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, "Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde 'Benim en büyük projem' dediği 'Terörsüz Türkiye' projesinin başarılı olması için hep beraber çalışacağız. Biz spor camiası olarak gençlerimizi spor salonlarına getireceğiz, yüzme havuzlarına getireceğiz. Birleştirici gücünü kullanacağız, iyileştirici gücünü kullanacağız" dedi.

Bir dizi temaslarda bulunmak üzere Diyarbakır'a gelen Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Yenişehir ilçesinde bulunan Seyrantepe Spor Salonu'nda düzenlenen Rıdvan Gümüş Premier Ligi Ön Eleme Karate Müsabakaları'nı izledi. Bakan Bak'a; Vali Murat Zorluoğlu, AK Parti Diyarbakır Milletvekili Mehmet Galip Ensarioğlu, Gençlik ve Spor İl Müdürü Cenk Öztekin, AK Parti İl Başkanı Ömer İler ve İl Emniyet Müdürü Fatih Kaya da eşlik etti.

'TÜRKİYE SPOR ÜLKESİ OLMA YÖNÜNDE HIZLA İLERLİYOR'

Burada konuşan Bakan Bak, "Bugün Diyarbakır'dayız. Peygamberler şehri Diyarbakır'dayız. Bu spor organizasyonunda hep beraber sporun gücünü, sporun birleştirici gücü gerçekleştirmek için bir aradayız. Türkiye'nin dört bir yanından, 46 ilden gelen 1033 sporcu ile bu şampiyona yapılıyor. Ben tüm katılımcılara başarılar diliyorum. Özellikle de bu sporun gerçekten disiplini, saygısı ve kendini savunma teknikleri sebebiyle de gerçekten insanın hayatında önemli bir sürece tanıklık ettiğini görüyoruz. Hepimiz karate filmlerinden esinlenmişizdir. Sokaktaki hareketlerden esinlenmişizdir. Çocukluğumuzda, gençliğimizde. Dolayısıyla hakikaten bir disiplin sporu. Ben inanıyorum ki Türk karatesi, çok çok önemli başarılar elde edecek. Daha dün Dünya Oyunları'nda Eray Şamdan dünya şampiyonu oldu arkadaşlar. Bunun için de tebrik ediyoruz camiamızı. Dün akşam Diyarbakır Stadı'nda bir gösteri maçı yaptık. Hakikaten güzel bir ortamdı. Biz sporun birleştirici, iyileştirici gücüne inanıyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın Türk sporuna yaptığı yatırımları hepimiz biliyoruz. Spor tesisleri anlamında yatırımlar devam ediyor. Dünyanın en modern tesislerine sahibiz ve Türkiye spor ülkesi olma yönünde hızla ilerliyor. İnanıyoruz ki Türk karatesinde Avrupa ve Dünya şampiyonları çıkmaya devam edecek" dedi.

'ÜLKEMİZİ BÜYÜTMEK İÇİN ÇALIŞACAĞIZ'

Bakan Bak, şöyle devam etti: "Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde 'Benim en büyük projem' dediği 'Terörsüz Türkiye' projesinin başarılı olması için hep beraber çalışacağız. Biz spor camiası olarak gençlerimizi spor salonlarına getireceğiz, yüzme havuzlarına getireceğiz. Birleştirici gücünü kullanacağız, iyileştirici gücünü kullanacağız. Diyarbakır'ın gençlerini de şampiyonluklarla süsleyeceğiz İnşallah. Hep beraber ülkemizin bayrağını dalgalandıracağız. Ülkemizi büyütmek için, geliştirmek için çalışacağız. Yine bölgemizin çocuklarıyla beraber kaynaşacağız. Buraya yatırımlarımıza devam edeceğiz. Diyarbakır'a Gençlik ve Spor Bakanlığı olarak 2000 kişilik bir öğrenci yurdu yapıyoruz. Yine Bağlar'da spor tesisleri yapıyoruz. Yüzme havuzları yapıyoruz. Bu sebeple de şöyle söyleyebilirim. Diyarbakır'a bu yılın sonunda başlamak üzere önümüzdeki yıl yaklaşık 3,5 milyar liraya spor yatırımı, tesis yatırımı yapacağız. O yüzden tekrar geldiğimiz için teşekkür ediyoruz. İllerimize selam olsun. Büyüyen, gelişen Türkiye'yi seviyoruz. Ülkemizi seviyoruz, bayrağımızı seviyoruz. Terörsüz Türkiye için hep beraber çalışacağız. Şampiyonumuz hayırlı olsun. Türk sporunun başarıya koşması için hep beraber çalışacağız. Sizleri çok seviyoruz. Değerli sporcularımızı, hakemlerimizi, antrenörlerimizi başarılı bir şampiyona diliyorum."

Kaynak: DHA

