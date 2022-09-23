SPOR Bakan Kasapoğlu Türkiye 2028 ve 2032 Avrupa Futbol Şampiyonası'na aday

Kaan ÜLKER/ İSTANBUL,(DHA) - Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Sporun en prestijli organizasyonlarına ev sahipliği yapmak için oldukça hırslıyız. Türkiye 2028 ve 2032 Avrupa Futbol Şampiyonası organizasyonlarına adaydır. Sizlerin de desteğiyle bu organizasyonu en iyi şekilde gerçekleştirmek için hazırız. dedi.

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, İstanbul'da yapılan Avrupa Kulüpler Birliğ'nin 28'inci Genel Kuruluna katıldı. Bakan Kasapoğlu, Avrupa Kulüpler Birliği'nin Yönetim Kurulu Başkanı Nasser Al-Khelaifi başkanlığında düzenlenen ve Avrupa'daki futbol kulüplerinin başkanlarının, ulusal ve uluslararası kuruluşların temsilcilerinin, spor medyasından önemli isimlerin de hazır bulunduğu genel kurulun açılış konuşmasını yaptı.

Bakan Kasapoğlu, Avrupa Kulüpler Birliği 28'inci Genel Kurulu'nun İstanbul'da düzenlenmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek Bu şehir nasıl iki kıtada ve farklı kültürleri bir araya getiriyorsa, şimdi de futbolun en önemli paydaşlarını bir araya getiriyor. Avrupa Kulüpler Birliği'ne, Genel Kurul üyelerini İstanbul'da bir araya getirdiği için teşekkür ederim. Birçok farklı Avrupa kulübünün burada temsil edildiğini görmek bizim için büyük bir zevktir dedi.

Türkiye'nin bir futbol ülkesi olduğunu vurgulayan Bakan Kasapoğlu, Futbol, ülkemizde olduğu gibi tüm dünyada da milyonlarca insana ilham kaynağı olmaktadır. Türk halkının bu güzel oyuna olan tutkusu sayesinde Türkiye bir futbol ülkesi olmuştur. Türkiye'nin futbol mirası Avrupa'da ve ötesinde bilinmektedir. 20'nci yüzyılın başında kurulan Türkiye Süper Lig'i, en kaliteli ve en tutkulu futbolu sunmak için çalışmaktadır. 1962'den beri UEFA üyesi olan Türkiye, Avrupa futboluna ve yönetimine önemli katkılarda bulunmaktadır diye konuştu.

SPORU SEVDİRMEK, SPORTİF GELİŞİMİMİZİN TEMELİNİ OLUŞTURMAKTADIR

Türkiye'de futbol altyapısında son dönemde büyük devrimler gerçekleştirildiğini kaydeden Bakan Kasapoğlu şunları söyledi Son 20 yılda sportif tesislerin hızlandırılması ve spor mevzuatını evrensel standartlarla uyumlu hale getirilmesi konusunda önemli ilerlemeler kaydetmiş bulunmaktayız. Sporu sevdirmek gibi değerlere yönelik duruşumuz, sportif gelişimimizin temelini oluşturmaktadır. Çalışmalarımızın sonucu olarak spor, 4 bini amatör ve genç futbol kulübü olmak üzere 20 binden fazla spor kulübü ile Türk kültürünün merkezinde yer almaktadır. Buna paralel olarak Türkiye, 65 spor federasyonu ile bir spor ülkesi olma yolunda ilerlemektedir. Tüm bu çabalarla gerçekleştirdiğimiz spor devriminin bir sonucu olarak Türkiye, son yıllarda katıldığı tüm uluslararası organizasyonlarda çeşitli spor dallarında önemli sayıda madalya kazanmıştır.

ÜLKEMİZ DÜZENLEDİĞİ ULUSLARARASI ORGANİZASYONLARLA SPOR CAMİASININ TAKDİRİNİ KAZANMIŞTIR

Bakan Kasapoğlu, ülke olarak büyük organizasyonlara başarıyla ev sahipliği yaptıklarını hatırlatarak, Son iki yıldır UEFA Şampiyonlar Ligi kura çekimlerine İstanbul'da ev sahipliği yapmış bulunmaktayız. Modern spor yatırımları ve ülkenin dört bir yanındaki altyapısı sayesinde ülkemiz, bugüne kadar düzenlediği uluslararası organizasyonlarla spor camiasının takdirini kazanmıştır. Türkiye, 2023 Şampiyonlar Ligi Finaline ev sahipliği yapacaktır. Bu vesileyle hepinizi bu muhteşem futbol şölenine birlikte tanık olmaya davet ediyorum. Sizlerin de desteğiyle bu organizasyonu en iyi şekilde gerçekleştirmek için hazırız. Bunların dışında Genişletilmiş Spor Kısmi Anlaşması'nın en yeni üyelerinden biri olarak, bu yıl ekim ayı sonunda Avrupa Konseyi 17'nci Spordan Sorumlu Bakanlar Konferansı'na Antalya'da ev sahipliği yapacağız. Ayrıca sizi bu Bakanlar Konferansı'na davet etmekten büyük onur ve mutluluk duyuyorum. Bakanlık olarak amacımız turizm ve diplomasinin önemli bir bileşeni olan sporu geliştirmektir dedi.

Avrupa Kulüpler Birliği'nin (ECA) adil dağıtım modelinden övgüyle söz eden Bakan Kasapoğlu, şöyle konuştu

ECA'nın desteğiyle, büyük futbol kuruluşlarımızın, özellikle ECA Yönetim Kurulu'nun öngördüğü daha adil dağıtım modelinden büyük fayda sağlayacağına inancım tamdır. Sayın Başkan Nasser Al-Khelaïfi'ye böylesine büyük bir Birliği temsil ettiği için ve aynı zamanda her daim tüm ekosistemi düşündüğü için, özellikle de açık rekabeti sonlandıracak girişimlere meydan vermediği için en içten teşekkürlerimi sunarım. Kapsayıcılık ve birlik, ECA'nın açıkça temsil ettiği değerlerdir ve bu değerlerin desteklenmesinde futbolun gücü asla küçümsenemez. Bu Genel Kurulun tüm kulüplerimizin birlik ve beraberliğine katkı sağlayacağına inanıyorum. Hepinizi Türkiye'de ağırlamaktan büyük mutluluk duyduğumuzu yinelemek isterim.