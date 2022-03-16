Barcelona, Galatasaray maçına hazır - Son Dakika
Üye Girişi

Barcelona, Galatasaray maçına hazır

16.03.2022 21:13
Barcelona, Galatasaray maçına hazır

Barcelona, UEFA Avrupa Ligi son 16 turu rövanşında yarın Galatasaray ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Barcelona, UEFA Avrupa Ligi son 16 turu rövanşında yarın Galatasaray ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Nef Stadı'nda teknik direktör Xavi Hernandez yönetiminde gerçekleştirilen idmanın ilk 15 dakikası basın mensuplarına açık tutuldu.

Isınma hareketleriyle başlayan antrenmanda denge çalışması gerçekleştiren oyuncular, takım halinde top kapma ve pas çalışması yaptı.

İdmanın basına kapalı bölümünde ise Galatasaray maçının taktik çalışması üzerinde durulduğu bildirildi.

Galatasaray ile Barcelona arasında Nef Stadı'nda oynanacak karşılaşma, yarın saat 20.45'te başlayacak.

YORUMLAR
500
Barcelona için 'İstanbul'a hoş geldiniz' paylaşımı yapıldı! Sarı-kırmızılı taraftar sosyal medyada beğeni yağdırdı Barcelona için 'İstanbul'a hoş geldiniz' paylaşımı yapıldı! Sarı-kırmızılı taraftar sosyal medyada beğeni yağdırdı Galatasaray-Barcelona maçına doğru Galatasaray-Barcelona maçına doğru

Galatasaray, Barcelona, UEFA, Nef, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Barcelona, Galatasaray maçına hazır - Son Dakika


Son Dakika
20:46 Fenerbahçe kalesini koruyacak yeni isim belli oldu! Berke'nin yerine Sinan Bolat gelecek
20:42 Ukrayna'da yüzlerce sivilin saklandığı tiyatro salonu bombalandı! Ajanslar "acil" koduyla verdi
20:40 Bugün Türkiye'de koronavirüs nedeniyle 118 kişi hayatını kaybetti, 22 bin 345 yeni vaka tespit edildi
20:26 ABD Başkanı Biden'dan yeni açıklama: Ortaklarımızla ve müttefiklerimizle birlikte Putin'e baskılarımıza devam edeceğiz
19:54 Survivor'da Sergen Yalçın sürprizi! Dominik Cumhuriyeti'nin yolunu tuttu
19:52 NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, Rusya'nın planının başarısız olduğunu belirtti: Rus ordusu gücünün yüzde 40'ını kaybetti
19:24 EPDK'dan akaryakıt fiyatlarıyla ilgili açıklama: Tavan fiyat uygulama yetkimiz kanunen bulunmaktadır
19:15 Uluslararası Adalet Divanı'ndan önemli karar: Rusya, işgale son vermeli
19:11 16 yıl sonra hüsranla biten sezon! Cristiano Ronaldo kariyerinin en zor günlerini geçiriyor
18:56 ABD'den yeni hamle! Ukrayna'ya 13,6 milyar dolarlık yardım içeren bütçe tasarısını onayladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.03.2022 21:20:26. #1.13#
SON DAKİKA: Barcelona, Galatasaray maçına hazır - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement