"Negreira olayı" ile ilgili konuştu! Barcelona Başkanı Laporta, Real Madrid'i topa tuttu - Son Dakika
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"Negreira olayı" ile ilgili konuştu! Barcelona Başkanı Laporta, Real Madrid'i topa tuttu

17.04.2023 15:34

Barcelona Başkanı Joan Laporta, "Negreira olayı" olarak adlandırılan hakemler hakkında bilgi almak için bir şirkete ödeme yaptıklarıyla ilgili davadaki suçlamaları reddederek, 2 aylık sessizliğini bozdu. Real Madrid'i topa tutarak bunun bir karalama kampanyası olduğunu anlatan Laporta, "Kulübümüzün en iyi döneminde, Madrid'in ortaya çıkıp sportif anlamda zarar gördüğünü iddia etmesi eşi benzeri görülmemiş bir sinizmdir. Umarım bu dava onları gülünç durumda bırakır." şeklinde görüş bildirdi.

Barcelona Kulüp Başkanı Joan Laporta, "Negreira olayı" olarak adlandırılan hakemler hakkında bilgi almak için bir şirkete ödeme yaptıklarıyla ilgili davadaki suçlamaları reddederek, "Kulübe prestij kaybettirmek için büyük bir kampanya yürütüldüğünü" iddia etti.

"BU KARALAMA KAMPANYASIDIR"

Laporta, "Negreira olayı" ile ilgili iddiaların ortaya atılmasından bu yana yaklaşık iki ay süren sessizliğini basın toplantısıyla bozdu. Nou Camp Stadı'nda 70 kadar basın kuruluşundan gelen 110 gazetecinin önünde konuşan Laporta, "Negreira olayı bir yolsuzluk suçu değil. Katalonya'nın, Barcelona Kulübü gibi amblemlerinden birini yok etmek istiyorlar. Bazı güç çevreleri kulübün dünyaya açık bir Katalan platformu olmasını desteklemiyor. Bu bir karalama kampanyasıdır." ifadelerini kullandı.

"OLAYLARIN GÜN YÜZÜNE ÇIKMASI TESADÜFİ DEĞİL"

Laporta, Negreira olayının şimdi gün yüzüne çıkmasının "tesadüfi olmadığını", Barcelona'nın sportif anlamda kendini toparladığı ve UEFA, FIFA ve La Liga'nın karşı çıktığı UEFA Şampiyonlar Ligi'ne rakip olarak kurmak istedikleri Avrupa Süper Ligi girişiminin ortaya atılmasından sonra kulübün üzerine gelinmeye başlandığını savundu. Başkan Laporta, eski Hakem Teknik Kurulu (CTA) Başkan Yardımcısı Jose Maria Enriquez Negreira'nın sahibi olduğu DASNIL 95 SL adlı şirkete Barcelona'nın 2001-2018 yılları arasında toplamda 7.3 milyon euro ödeme yapması konusuyla ilgili hakem kurulundaki bir kişiyle çalışılmasının etikliği ve sportif anlamda çıkar çatışmasına yönelik sorulara ise net yanıt vermekten kaçındı.

"KULÜBÜMÜZÜN İTİBARINI SONUNA KADAR SAVUNACAĞIZ"

Barcelona Kulüp Başkanı, bazı önemli, gerekli belgeler ve bilgilerin alınması için 18 yıl boyunca ödeme yapıldığını, 4 ayrı kulüp başkanlığı döneminde 629 rapor ve 43 CD aldıklarını, bunların hepsinin önemli ve kaliteli olduğunu, hakem satın almadıklarını, sportif anlamda bir yolsuzluk olmadığını, iş alımının yapıldığı kişinin Enriquez Negreira değil, onun oğlu olduğunu" vurguladı. Yargı sürecinin sonuçlanmadan suçlu ilan edildiklerini ve mağdur durumda olduklarını kaydeden Laporta, "Kulübümüzü istikrarsızlaştırmaya yönelik bu saldırılara karşı kulübümüzün itibarını sonuna kadar savunacağız. Eğer bireysel bir usulsüzlük olduysa bunun mağduru Barcelona Kulübüdür dedi.

"UMARIM BU DAVA ONLARI GÜLÜNÇ DURUMDA BIRAKIR"

Laporta ayrıca, ezeli rakipleri Real Madrid'i de suçlayarak, "Tüm dünya biliyor ki tarihsel olarak hakem hatalarından en fazla fayda gören kulüp Real Madrid olmuştur. Rejimin (diktatör Franco dönemi) kulübü. 70 yıl boyunca hakem başkanları, Madrid'in eski üyeleri, futbolcuları ya da yöneticileri olmuştur. Bazı dönemler hepsini birden yaptıkları da olmuştur. 70 yıl boyunca adaleti dağıtacak hakemleri tayin ettiler. Kulübümüzün en iyi döneminde, Madrid'in ortaya çıkıp sportif anlamda zarar gördüğünü iddia etmesi eşi benzeri görülmemiş bir sinizmdir. Umarım bu dava onları gülünç durumda bırakır." dedi.

NEGREIRA OLAYI NEDİR?

İspanya'da Maliye, eski Hakem Teknik Kurulu Başkan Yardımcısı Jose Maria Enriquez Negreira'nın sahibi olduğu DASNIL 95 SL adlı şirketi vergi kaçırma iddiasıyla soruştururken, Barcelona'nın bu şirkete 2001-2018 yılları arasında toplamda 7,3 milyon avro ödediği ortaya çıkmıştı. Barcelona'da mevcut yönetim tüm iddiaları yalanlasa da Negreira dışında Barcelona Kulübüne, eski başkanlardan Jose Maria Bartomeu ve Sandro Rosell ile eski iki yöneticiye karşı, "sporda yolsuzluk, kulüp yönetiminde usulsüzlük ve sahte ticari belge düzenlemek" suçlamalarıyla savcılık soruşturma başlattı. İddialarla ilgili ayrıca İspanya Futbol Federasyonu, FIFA ve UEFA bünyelerindeki disiplin kurumları da soruşturma yürütme kararı almıştı.

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