Barış Alper Yılmaz için dev teklif - Son Dakika
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Barış Alper Yılmaz için dev teklif

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Premier Lig ekiplerinden Everton, Barış Alper Yılmaz için Galatasaray'a 35 milyon Euro bonservis ve 5 milyon Euro bonus içeren toplam 40 milyon Euro'luk sözlü bir teklif sundu. Sarı-kırmızılı yönetimin ise resmi bir adım için yazılı teklifi beklediği belirtildi.

Süper Lig devi Galatasaray'ın başarılı futbolcusu Barış Alper Yılmaz hakkında çıkan transfer iddialarının perde arkası belli oldu. Premier Lig ekiplerinin radarında olan 26 yaşındaki milli oyuncu için devreye giren kulüpler ve sunulan tekliflerin detayları netleşti.

EVERTON'DAN DEV TEKLİF

İngiltere Premier Lig temsilcilerinden Everton ve Tottenham’ın yakından takip ettiği Barış Alper Yılmaz için Everton kulübünün Galatasaray’a sözlü olarak ulaştığı öğrenildi. İngiliz ekibinin 35 milyon Euro bonservis ve 5 milyon Euro bonus olmak üzere toplam 40 milyon Euro'luk bir öneri sunduğu kaydedildi. Sarı-kırmızılı yönetimin ise masaya oturmak için bu teklifin resmiyet kazanmasını beklediği, kulübe henüz yazılı bir teklifin ulaşmadığı ifade edildi.

Barış Alper Yılmaz için dev teklif

SEZONA DAMGA VURAN PERFORMANS

Geride bıraktığımız sezonda Galatasaray formasıyla 49 resmi maçta görev alarak istikrarlı bir grafik çizen milli yıldız, 12 gol ve 16 asist üreterek skora devasa bir katkı sağladı.

Barış Alper Yılmaz için dev teklif

SÖZLEŞMESİ DEVAM EDİYOR

Güncel piyasa değeri 30 milyon Euro seviyesinde olan Barış Alper Yılmaz'ın Galatasaray ile olan sözleşmesi 2028 yılına kadar devam ediyor.

Barış Alper Yılmaz için dev teklif

Barış Alper Yılmaz, Galatasaray, Everton, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Barış Alper Yılmaz için dev teklif - Son Dakika

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    Yorumlar (5)

  • nd45j8q45n nd45j8q45n:
    kaynak totomaç ))) çöpü bi satamadınız hep algı 6 0 Yanıtla
  • Resul Bey Resul Bey:
    hemen verin hemennn 4 0 Yanıtla
  • rd54mpvhmk rd54mpvhmk:
    sat sat sat 4 0 Yanıtla
  • Fırtınaobüs Fırtınaobüs:
    3’e,5’e bakmayın…Gönderin gitsin.Kale dibinden kocaman kaleyi tutturamayan,kanattan kendi yarı sahasına orta yapan adamdan ne fayda gelir ki… 3 0 Yanıtla
    Cengiz Dervişoğlu Cengiz Dervişoğlu:
    O zaman 40 kim verir buna ? Yalandan haberler 0 0
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