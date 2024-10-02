Başakşehir 1-1 Rapid Wien: İlk Yarı Beraberlik - Son Dakika
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Başakşehir 1-1 Rapid Wien: İlk Yarı Beraberlik

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UEFA Konferans Ligi'nde Başakşehir, Rapid Wien ile 1-1 berabere kaldı. İlk yarıda goller Piatek ve Schaub'tan geldi.

02.10.2024 19:42
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- UEFA Konferans Ligi : Başakşehir: 1 - Rapid Wien: 1 (İlk yarı)

İSTANBUL - UEFA Konferans Ligi ilk hafta müsabakasında Başakşehir, sahasında Rapid Wien ile karşılaşıyor. Müsabakanın ilk yarısı 1-1 berabere sona erdi.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

5. dakikada Serdar Gürler'in ceza sahası dışı sol çaprazdan vuruşunda meşin yuvarlak, uzak köşede üst direğe çarparak auta gitti.

19. dakikada Schaub'un sağ taraftan pasında topla buluşan Grgic, ceza sahasına girdikten sonra şutunu çekti. Kaleci Deniz'in sektirdiği meşin yuvarlağı savunmada Ba uzaklaştırdı.

38. dakikada Deniz Türüç'ün sol taraftan kullandığı serbest vuruşta ceza sahası içinde kafalardan seken top, Kemen'in kafa vuruşu sonrası sağ kale direğinin dibinden az farkla auta gitti.

42. dakikada Deniz'in sağ taraftan kullandığı serbest vuruşta Figueiredo'nun penaltı noktası üzerinden yaptığı kafa vuruşu sonrası meşin yuvarlak az farkla yandan auta gitti.

43. dakikada Louis Schaub'ın ceza sahası dışı sağ çaprazdan sol ayağıyla yaptığı vuruşta meşin yuvarlak uzak köşeden ağlarla buluştu. 0-1

45+2. dakikada Serdar Gürler'in sol taraftan yaptığı ortada ceza sahası içinde iyi yükselen Piatek'in kafa vuruşunda meşin yuvarlak filelerle buluştu. 1-1

Hakemler: Adam Ladeback, Niklas Nyberg, Daniel Yng

Başakşehir: Deniz Dilmen, Onur Ergün, Ousseynou Ba, Jerome Opoku, Olivier Kemen, Miguel Crespo, Berat Özdemir, Joao Figueiredo, Deniz Türüç, Serdar Gürler, Krzysztof Piatek

Yedekler: Volkan Babacan Muhammed Şengezer, Lucas Lima, Berkay Özcan, Philippe Keny, Dimitrid Pelkas, Hamza Güreler, Metin Emre Karaal, Burak Kavraz, Emre Kaplan, Davidson

Teknik Direktör: Çağdaş Atan

Rapid Wien: Niklas Hedl, Bendeguz Bolla, Nenad Cvetkovic, Philippe Raux Yao, Jonas Auer, Louis Schaub, Lukas Grgic, Mamadou Sangare, Matthias Seidl, Guido Burgstaller, Dion Drena Beljo

Yedekler: Paul Gartler, Laurenz Orgler, Benjamin Böckle, Roman Kerschbaum, Chrstoph Lang, Tobias Borkeeiet, Maximilian Hofmann, Dennis Kaygin, Noah Bischof, Moritz Oswald, Nikolaus Wurmbrand

Teknik Sorumlu: Stefan Kulovits

Goller: Louis Schaub (dk.43) (Rapid Wien), Krzysztof Piatek (dk. 45+2) (Başakşehir)

Sarı kart: Philippe Raux Yao (Rapid Wien)

Başakşehir 1-1 Rapid Wien: İlk Yarı Beraberlik
Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Başakşehir 1-1 Rapid Wien: İlk Yarı Beraberlik - Son Dakika

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